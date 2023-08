Perdono di Assisi 2023, diretta video Porziuncola/ Cos’è indulgenza di San Francesco: “vi mando in Paradiso”

IL PERDONO DI ASSISI 2023 CON IL PROSSIMO CARDINALE PIZZABALLA

Si apre oggi il Perdono di Assisi 2023, la straordinaria testimonianza di fede e libertà che la Chiesa Cattolica offre ogni anno nei primi giorni di agosto a tutti i fedeli sparsi nel mondo: «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso»: è questo l’invito di San Francesco per il Perdono di Assisi 2023, la particolare indulgenza plenaria che può essere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e francescane del mondo dalle ore 12 di oggi 1 agosto fino alla mezzanotte del 2 agosto (mentre la medesima indulgenza è possibile ottenerla già tutti i giorni dell’anno visitando la Chiesa della Porziuncola all’interno della Basilica di Assisi).

Germania, crisi vocazioni: chiese protestanti senza pastori/ I "cambi di carriera" non bastano

La tradizione si conferma anche quest’anno con l’organizzazione di una settimana precedente al Perdono di Assisi dove tra testimonianze, preghiere e celebrazioni si accompagna l’invito costante alla conversione attraverso la completa remissione dei peccati. A celebrare quest’anno l’Indulgenza della Porziuncola S.B. Mons. Pierbattista Pizzaballa Patriarca Latino di Gerusalemme, prossimo cardinale nominato da Papa Francesco per il prossimo Concistoro del 30 settembre 2023. È stato proprio l’ex Custode della Terra Santa a dirigere gli esercizi spirituali nel Triduo di preparazione al Perdono di Assisi: «chiediamo al Signore la grazia di imparare a stare sotto lo sguardo benevolente di Dio e a partire da questo, riconoscere la nostra dignità di figli di Dio», ha detto il Patriarca chiudendo la prima sera di preghiere presso la Basilica di Assisi.

UCRAINA/ Zelensky e la Chiesa: quella decisione (sul Natale) che ammazza il dialogo

COS’È E COME SI OTTIENE L’INDULGENZA PLENARIA COL PERDONO DI ASSISI 2023

«Quello che io domando, non è da parte mia, ma da parte di Colui che mi ha mandato, cioè il Signore nostro Gesù Cristo», fu la richiesta avanzata da San Francesco davanti al Santo Padre Onorio III nel 1216. Da quel momento, presso il santuario della Porziuncola, è possibile ricevere l’indulgenza plenaria conosciuta come Perdono di Assisi: il Santo Poverello ricevette l’apparizione del Signore assieme alla Madonna una notte di quell’anno mentre era intento a pregare. Dalle fonti storiche francescane la richiesta di Francesco al Signore Gesù fu tanto breve quanto efficace: «Ti prego che tutti coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, ottengano ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe».

Sant'Ignazio di Loyola/ Oggi, 31 luglio 2023, si celebra il "padre" dei Gesuiti

La risposta fu immediata, racconta ancora l’Ordine dei Frati minori, custodi della Basilica di Assisi: «Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande – gli dice a quel punto il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza». Nei giorni successivi San Francesco andò in udienza da Papa Onorio II per poter ottenere il permesso definitivo della Chiesa per poter poi concedere l’indulgenza plenaria e così il 2 agosto 1216 davanti alla folla con tutti i vescovi dell’Umbria, promulgò il “Grande Perdono di Assisi”. Le parole furono quelle del motto poi rimasto fedele alla storia del Perdono: «Fratelli, io vi voglio mandare tutti in Paradiso e vi annuncio una grazia che ho ottenuto dalla bocca del Sommo Pontefice».Da quel 1216 ad oggi, ogni anno il Perdono di Assisi è offerto a tutti i fedeli nel mondo: con lo speciale decreto della Penitenzieria Apostolica – datato 15 luglio 1988 – è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per sé o per i propri defunti durante tutto l’anno, una sola volta al giorno. Per le altre chiese sparse in tutto il mondo invece è possibile ricevere l’indulgenza plenaria solo dal mezzogiorno del 1 agosto fino alla mezzanotte del 2 agosto, di ogni anno: l’indulgenza può essere richiesta per sé o per i propri defunti e per ottenerla è necessaria la confessione, la partecipazione alla Messa e l’Eucaristia, il rinnovo durante la visita della propria professione di fede recitando il Credo e il Padre Nostro, infine la preghiera secondo le intenzioni del Papa e per il Pontefice.

DIRETTA VIDEO STREAMING DALLA PORZIUNCOLA: IL PROGRAMMA DEL PERDONO DI ASSISI 2023

Ogni momento di questa due giorni di Perdono di Assisi 2023 sarà possibile seguirlo in diretta video streaming mediante la WebTV della Porziuncola, sul nuovo portale del Perdono di Assisi e sui canali social dei Frati Minori. Il programma dell’Indulgenza di San Francesco prevede già il martedì mattina alle ore 7 la celebrazione eucaristica con S. Ecc.za Mons. Domenico Sorrentino, arcivescovo di Assisi-Nocera-Gualdo-Foligno. Alle ore 11 è prevista la Santa Messa solenne sempre per l’Apertura del Perdono di Assisi, presiede Rev.mo P. Massimo Fusarelli OFM – Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori.

Alle ore 19 del 1 agosto i Primi Vespri della Solennità e Pellegrinaggio della città di Assisi con il vescovo Sorrentino, offerta di incenso da parte del sindaco Stefania Proietti: in serata alle ore 21.15 la Veglia di Preghiera con Sergio Lorenzini OFM CAPP – Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena. Nella giornata di mercoledì 2 agosto oltre alle celebrazioni previste alle ore 7, 8, 9, 10, 16.30 e 18, appuntamento alle ore 11.30 con la Solenne Celebrazione Eucaristica del Perdono di Assisi, presiede Sua Beatitudine Mons. Pierbattista Pizzaballa – Patriarca Latino di Gerusalemme. La Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi rimarrà aperta fino alle ore 23.

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL PERDONO DI ASSISI 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA