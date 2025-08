Perdono di Assisi 2025, cos'è e cosa si celebra: Santa Messa dalla Porziuncola di San Francesco in diretta video streaming. Le condizioni per l'indulgenza

IL PERDONO, IL GIUBILEO E LA PACE DI SAN FRANCESCO: MIGLIAIA DI PELLEGRINI OGGI E DOMANI AD ASSISI

Si apre oggi 1 agosto 2025, con la chiusura ufficiale domani 2 agosto 2025, il Santo Perdono di Assisi 2025, l’occasione unica di ottenere un’indulgenza plenaria sui peccati visitando una delle tante chiese parrocchiali, compresa la Porziuncola di San Francesco all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nell’insieme eccezionale di appuntamenti e ricorrenze quest’anno – dal Giubileo della Speranza agli 800 anni del Cantico delle Creature – la Chiesa Cattolica celebra la grande tradizione del Perdono di Assisi nelle settimane delicate per i tanti teatri di guerra a cui instancabilmente Papa Leone XIV invita alla più piena pace cristiana.

Ed è proprio l’impulso dato dal nuovo Pontefice alla necessità di un perdono vero, essenziale e diretto, come condizione unica per la pace fraterna, a rendere ancora più urgente e importante l’appuntamento vissuto ad Assisi ormai da svariati secoli, ovvero da quando nel 1216 il Santo Poverello chiese a Papa Onorio III di concordare un’indulgenza plenaria globale.

La storia è nota ma è sempre appassionante: San Francesco si trovava a pregare nella piccola cappellino, la Porziuncola appunto, quando venne irradiato da una luce misteriosa e “divina” sopra l’altare. Qui apparvero la Madre di Dio e Gesù, circondati dagli angeli, tutti con un’unica “domanda” posta al Santo Poverello di Assisi: «cosa desideri per la salvezza delle anime?».

I racconti giunti fino ad oggi dalle testimonianze scritte dei frati compari di San Francesco sono unanimi nel riportare la risposta celebre del Santo a cui Papa Francesco si è affidato nella scelta del suo Pontificato: la richiesta di Francesco è che tutti i confessati e i pentiti possano visitare questa chiesa ottenendo un’ampio perdono con la remissione di tutte le colpe.

Nella richiesta poi fatta al Papa fu lo stesso Santo a chiedere che l’indulgenza plenaria da concedere fosse non tanto una “idea” francescana ma proprio l’essenza stessa della domanda fatta dal Signore Gesù alla sua Chiesa. Il 2 agosto 1216 si ebbe inizio ad Assisi la tradizione del Perdono, concesso per statuto dal Papato e mai interrotto fino ai giorni nostri.

LA SANTA MESSA, LE PREGHIERE E LA RICONCILIAZIONE: COME SEGUIRE IN DIRETTA VIDEO STREAMING LA DUE GIORNI DI “INDULGENZE”

Ufficialmente, il Perdono di Assisi ha inizio a mezzogiorno di oggi 1 agosto e termina alla mezzanotte di sabato 2 agosto 2025: è possibile richiederlo una sola volta al giorno per sé o per “terzi” e convoca nella piccola città dell’Umbria una quantità di pellegrini e fedeli da ogni parte del mondo. Si aggiunge poi la straordinaria concomitanza con il Giubileo 2025, oltre all’ottocentenario del Cantico delle Creature di San Francesco: «Francesco loda il Creatore e invita al perdono reciproco per amore Suo, concludendo il Cantico proprio con il perdono», spiega fra Massimo Fusarelli, Ministro generale dell’OFM.

È proprio il sacerdote che celebrerà molte delle cerimonie eucaristiche oggi e domani, con il programma sulla Santa Messa nelle varie chiese di Assisi che viene aggiornato ora dopo ora: dopo le veglie di preghiera e le testimonianze dei giorni scorsi, l’avvio del Perdono di Assisi 2025 è dettato dalla Santa Messa con l’arcivescovo di Assisi Mons. Sorrentino oggi alle ore 7 presso la Basilica dove è contenuta la Porziuncola. Altre celebrazioni alle ore 11 (presiede padre Fusarelli), alle 15.30, alle 17, mentre alle 19 sono attesi i vespri per la solennità di Assisi sempre con l’arcivescovo (la Basilica rimarrà aperta fino alle ore 23, dopo la veglia di preghiera con padre Calvarese, Ministro provinciale dei Frati minori).

Nella giornata di domani 2 agosto 2025 invece, la Santa Messa è garantita presso la Porziuncola alle ore 7, 8, 10, 11.30, 17 e 18, anche se l’appuntamento centrale resta la celebrazione delle ore 11.30 con l’arcivescovo Metropolita dell’Aquila, mons. Antonio D’Angelo. Alle ore 21.15, dopo i Secondi Vespri del Perdono di Assisi, si terrà il Santo Rosario con processione tutta attorno alla Basilica situata nella parte nuova della città (da non confondere con la “doppia” Basilica di San Francesco che invece è situata nella cittadella vecchia).

Per tutta la durata del Perdono di Assisi, oltre ovviamente alla visita di persona per ottenere l’indulgenza, è possibile seguire tutti gli eventi in diretta video streaming sulla web tv del Perdono assisiano oltre alla tv streaming della Porziuncola, con l’aggiunta del canale YouTube dei Frati Minori di Assisi che assicurano una copertura pressoché quotidiana di ogni preghiera, veglia e cerimonia eucaristica.

COS’È E COME È POSSIBILE OTTENERE L’INDULGENZA PLENARIA DURANTE IL PERDONO DI ASSISI 2025

Un dono unico, quello della pace, che non può non prescindere dal perdono reale cristiano: il simbolo della misericordia di Dio verso l’umanità è al centro della tradizione del Perdono di Assisi 2025, invocato tanto allora da San Francesco quanto oggi da Papa Leone XIV nel richiamare l’intera comunità internazionale ad una vera pace fondata appunto sul perdonarsi torti e soprusi.

Il gesto e la “ricezione” dell’indulgenza plenaria rappresentano in realtà un invito a ciascun cuore umano vivente, come ricordano i Frati OFM nell’aprire la cerimonia del Perdono: la misericordia di Dio supera sempre ogni limite umano e con la perdonanza francescana è possibile sperimentare – oltre che donare – l’essenza della propria esistenza quotidiana.

Sono in tutto 5 le condizioni poste dalla Chiesa per il Perdono di Assisi, ottenibile appunto dal mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di domani: in primo luogo, è richiesto il Sacramento della Confessione per essere in completa grazia di Dio (può essere stata fatta fino ad 8 giorni precedenti o seguenti). In secondo, la partecipazione alla Santa Messa con comunione eucaristica: il terzo step per il Perdono di Assisi è la visita alla chiesa della Porziuncola, o comunque di una chiesa francescana nel mondo (dunque non solo ad Assisi, ndr), l’importante è che venga recitato il Credo, ovvero la professione di fede cristiana.

La quarta condizione per ottenere il Perdono è la recita del Padre Nostro, la preghiera insegnata da Cristo e ricevuta con il Battesimo: da ultimo, la preghiera secondo le intenzioni del Papa per affermare la piena appartenenza alla Chiesa e la vicinanza all’unità fraterna richiesta di continuo dal Santo Padre Prevost. Va sempre ricordato che per l’intero anno 2025, al netto del Perdono di Assisi, è sempre possibile chiedere e ricevere l’indulgenza plenaria per il Giubileo con queste condizioni stabilite dalla Bolla del Vaticano di indizione giubilare.