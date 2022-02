Perfetta così, testo e significato canzone di Aka 7even/ Sanremo 2022: brano d’amore

“PERFETTA COSÌ”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI AKA7EVEN A SANREMO 2022

Aka7even interpreta il testo Perfetta così, brano di Marzano, Colella, Kleinschmidt, Vizzi e Patriarca, al Festival di Sanremo 2022. Le sonorità di Aka7even sono sempre più apprezzate con un percorso di crescita costante da quando è uscito da Amici di Maria De Filippi. È riuscito a raccontarsi attraverso la musica con un’altalena di emozioni e con un ritmo sempre presente. Il testo “Perfetta così” parla, come è facile intuire, di una storia d’amore che non sappiamo se essere autobiografica o meno.

Di recente ha fatto pensare di essere tornato single in seguito a una serie di tweet che hanno fatto suonare il campanello d’allarme. Aka7even dal canto suo però si è sempre dimostrato abile a dribblare le domande e a mantenere la privacy. Oggi di sicuro la sua vita sentimentale è l’ultimo aspetto che ci interessa perché gli occhi sono tutti sulla sua grande chance a Sanremo 2022 in cui si esibirà per la finale con il testo “Perfetta così”.

TESTO COMPLETO “PERFETTA COSÌ” DI AKA7EVEN A SANREMO 2022: NON TI HO CERCATA MAI…

Perfetta così è dunque la canzone con cui Aka7even sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti

Quelli miei che indossavi

Così con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c’è il tuo profumo

Su di te c’è il mio respiro

Mi togli il fiato e poi ti dico

Sei bella così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Ooh ooh ooh ooh (ooh ooh ooh ooh)

Mi piaci sì quando ti guardi

Non è facile specchiarsi e mettersi alla prova

Mi piaci sì quando mi parli

Perché ogni tua parola è perfetta così

Così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

