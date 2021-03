Perfetti sconosciuti/ Su Rete4 il film con Kasia Smutniak (28 marzo)

Perfetti Sconosciuti, il film in onda oggi, 28 marzo, su Rete4

Un cast corale, una commedia che tocca il cuore e che si lancia in un’introspezione che lascia un po’ l’amaro in bocca al pubblico e ai suoi protagonisti, Perfetti Sconosciuti è il film in onda oggi, 28 marzo, su Rete4 in prime time, ed è sempre un appuntamento consigliatissimo, anche in replica. La pellicola firmata da Paolo Genovese mette insieme un cast di tutto rispetto a cominciare proprio da Kasia Smutniak passando da Marco Giallini, da poco reduce dal successo del finale di Marco Schiavone su Rai2, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher (voce dell’Amica geniale, la serie tv internazionale) e Valerio Mastandrea. Al film del 2016 hanno preso parte anche, in maniera eccellente, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston e Benedetta Porcaroli. Parte da questo cast stellare il successo di una pellicola che racconta una cena tra amici a casa di Eva, Kasia Smutniak. Una serata normale e tranquilla fino a quando gli amici non si stuzzicano pensando alla scatola nera della nostra vita, il cellulare, nelle mani di un’altra persona.

La trama di Perfetti Sconosciuti

Prende il via da qui l’intricata trama di Perfetti Sconosciuti, ovvero quando Eva si dice convinta che tante coppie si lascerebbero i partner avessero modo di mettere mano sul cellulare dell’altro. Proprio per confutare questa sua teoria, tutti si mostrano disposti a lasciare il cellulare in bella vista sul tavolo rivelando nome delle persone che li contattano e anche i contenuti dei messaggi. Sarà proprio da questo gioco innocente che tutto cambierà per loro visto che segreti, tradimenti e bugie verranno a galla mettendo a rischio non solo i matrimonio e le storie d’amore ma anche le amicizie dei personaggi seduti intorno al tavolo che, alla fine, dovranno ammettere di non conoscersi poi così bene come pensavano.

