Pergola, Pesaro-Urbino/ Finalista de Il borgo dei borghi 2022: nell’entroterra…

Pergola e le 100 chiese

Pergola è un bellissimo borgo situato nell’entroterra marchigiano ed offre ai visitatori degli spettacoli della natura ma anche tanta cultura ed è tra i finalisti del contest “Il borgo dei borghi”. Luogo molto famoso della zona è il Museo dei Bronzi, nato all’interno di un convento, dove è custodita gran parte della storia del borgo e di civiltà vicine. Al suo interno sono conservate opere uniche e di grande rilevanza sia storica sia artistica come il magnifico gruppo di statue in bronzo a grandezza naturale che furono scoperte il secolo scorso da alcuni contadini della zona. Il borgo, in provincia di Pesaro-Urbino, è abitato sin dalla preistoria: lì infatti sono state ritrovate tracce di numerosi popoli differenti, ma quelli che spiccano di più in assoluto sono le testimonianze romane presenti ovunque.

IL BORGO DEI BORGHI 2022, FINALE/ Diretta, vincitore, classifica: comincia la sfida!

Cosa vedere a Pergola

Cosa vedere a Pergola? Abbiamo citato il museo come luogo di grande rilevanza, ma il borgo in sé merita un giro approfondito perché si possono trovare numerosi monumenti come ad esempio il Duomo dedicato all’apostolo Andrea che, nel corso dei secoli è stato più volte restaurato ma lasciando intatte alcune caratteristiche antiche permettendo oggi, di osservare una struttura particolare che ingloba più culture insieme. La chiesa di Santa Maria delle Tinte è un’altra tappa obbligatoria, data la particolare struttura in pietra arenaria e la cupola ottagonale, forma insolita per questo tipo di costruzione.

Sui palazzi più antichi del borgo, girando tra le vie, potrete notare la presenza di una porta alta e molto stretta che si trova di fianco all’entrata principale: quella è chiamata la porta del morto. Infatti veniva utilizzata solo per far passare i defunti che dovevano lasciare la casa. Qui il video del borgo di Pergola.

LEGGI ANCHE:

Vincitore Il borgo dei borghi 2022, chi è?/ Classifica: da Ventotene a Cabras...Rosanna Marziale, chi è? Il Borgo dei Borghi/ La Stella Michelin, icona del Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA