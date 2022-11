Pericolosamente insieme/ Su Rete 4 il film con Robert Redford e Debra Winger

Pericolosamente insieme va in onda oggi, venerdì 11 novembre, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Il film unisce il genere poliziesco e la commedia prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1986 da Ivan Reitman responsabile anche della regia. Il cast scelto dal regista prevede la partecipazione di Debra Winger, Daryl Hannah, Robert Redford e John McMartin. Il film presenta una particolarità voluta dallo stesso regista che riguarda il finale. Nello specifico, in seguito ad alcuni commenti poco positivi in riferimento alla sceneggiatura, ha infatti deciso di offrire agli spettatori diverse conclusioni. In una di queste, la ragazza difesa dal protagonista risulta colpevole. Nel complesso, la pellicola rappresenta una delle opere cinematografiche più apprezzate di quel decennio come testimoniato dagli incassi ottenuti. Il film ha infatti quasi toccato quota 100 milioni di dollari a fronte degli appena 40 spesi per la realizzazione. Attraverso le osservazioni puntuali presenti sul web sono spesso segnalati errori simpatici e grossolani presenti nelle riprese di un film, come nel caso di Pericolosamente insieme. Nello specifico, una delle scene più attenzionate vede protagonista l’avvocato Kelly poco dopo aver ottenuto la possibilità di partecipare alla disputa giuridica. In una conversazione con Tom, si vede una tavola imbandita che senza alcuna azione effettiva nelle diverse inquadrature mostra diverse disposizione degli oggetti.

Pericolosamente insieme, la trama del film

La pellicola Pericolosamente insieme racconta le sorti di un promettente e rinomato avvocato di nome Tom Logan, operativo principalmente nell’area urbana di New York. La sua normale attività lavorativa lo vede però improvvisamente coinvolto in una controversia legale di cui lui stesso decide di occuparsi in qualità di difensore. Nello specifico, accompagnato dalla collega fidata di nome Kelly, deve occuparsi della sparizione di un dipinto di un certo valore appartenente alla collezione di un uomo morto a causa di un incendio proprio nel giorno della mostra. Per la disputa giuridica, è impegnato nella difesa della persona principalmente indiziata del furto, ovvero Chelsea Deardon. La giovane cerca in tutti i modi di spiegare la sua innocenza, offrendo una testimonianza nitida e apparentemente sincera. Chelsea aveva infatti ricevuto l’opera come dono da parte del padre,, diversamente da quanto affermava un socio dell’uomo ovvero l’autore della denuncia. Secondo Victor però, la ragazza avrebbe approfittato dello scompiglio generato dall’incendio che ha portato il padre a perdere la vita per impossessarsi del quadro contro la sua volontà. Nonostante la mancanza di prove e i numerosi anni trascorsi dalla sparizione di tutte le opere, Victor non si dà pace ed è convinto della colpevolezza della ragazza al punto da non pensare ad altro. I due avvocati lavoreranno sodo per cercare di scagionare la ragazza, nonché figlia dell’artista defunto oltre che palesemente sincera nei suoi intenti. Dopo mesi di duro lavoro riusciranno a scoprire la realtà che si celava dietro quel misterioso incidente; tutti i pezzi pregiati della mostra erano infatti ancora in circolazione in maniera losca, a differenza di quanto sostenuto da Victor, convinto che tutti i dipinti fossero bruciati in quella triste sera. Inoltre, tra una ricerca e l’altra, Tom e Kelly avranno anche modo di conoscersi meglio e di innamorarsi.

