Pericolosamente insieme/ Su Rete 4 il film con Robert Redford (oggi, 24 maggio)

Pericolosamente insieme va in onda su Rete 4 per oggi, domenica 24 maggio, alle ore 14:50. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1986 negli Stati Uniti d’America con la regia curata da Ivan Reitman il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura insieme a Jim Cash e Jack Epps Junior. Le musiche della colonna sonora sono state composte da diversi interpreti tra cui Rod Stewart e Elmer Bernstein, il montaggio è stato realizzato da William D. Gordean e la fotografia è stata curata da Laszlo Kovacs. Nel cast sono presenti tra gli altri Robert Redford, Debra Winger, Daryl Hannah, Brian Dennehy e Terence Stamp.

Pericolosamente insieme, trama del film

Ecco la trama di Pericolosamente insieme. A New York vive un affermato avvocato di nome Tom il quale sta attraversando un periodo particolarmente difficile soprattutto per quanto riguarda la sua professione in quanto è stato accusato di aver preso parte ad uno scandalo che ha delle ripercussioni molto importanti per lui. Le cose insomma non vanno più nel verso giusto e per poter rilanciare le proprie ambizioni e alla ricerca di un caso che possa permettergli di distinguersi. L’occasione giusta le viene offerta dalla collega Laura la quale si sta occupando di una vicenda che riguarda una ragazza di nome Chelsea la quale è stata gravemente accusata da un uomo di aver rubato un quadro di suo padre scomparso. L’uomo che accusa la ragazza in realtà era un vecchio collaboratore e socio del padre il quale dice di avere il diritto legale di possedere quel quadro. In realtà il quadro era stato donato alla ragazza da suo padre in persona proprio nel giorno in cui compiva il diciottesimo compleanno. Un compleanno piuttosto nefasto e drammatico in quanto quella stessa notte il padre moriva per via di un improvviso incendio sul quale non si è mai riuscita a fare chiarezza del tutto.

Insomma una situazione piuttosto complicata che richiede il massimo impegno da parte dei suoi avvocati che dovranno cercare di capire di indagare cosa effettivamente sia successo durante quella notte e soprattutto trovare le prove necessarie per poter scagionare la propria cliente dalla pesante accusa che le è stata mossa. La situazione si dimostra ancora maggiormente complicata non appena si scoprirà in realtà tutti i quadri che si credevano essere andati distrutti in quel terribile incidente in realtà sono ancora intatti è in circolazione. Le indagini riusciranno a scoprire ea far emergere come il socio del padre in realtà mise in atto Un diabolico piano per potersi liberare nel suo collaboratore e quindi di entrare in possesso di una patrimonio veramente sconfinato che non riguardavano stanno soltanto la loro azienda ma anche tutti gli averi compresi i quadri. Grazie a questo caso l’avvocato riuscirà a riprendersi e soprattutto troverà l’amore in quanto nel frattempo si è innamorato della propria collega Laura mettendo così le basi per quella che sembra essere una meravigliosa ed appassionante storia d’amore.



