Perin via dalla Juventus/ Calciomercato news: è ufficiale il ritorno al Genoa

Perin lascia la Juventus, almeno fino al termine della stagione 2019-2020. La notizia era nell’aria da tempo, perché si sapeva già da giorni che Mattia Perin avrebbe vissuto la seconda metà del campionato in prestito al Genoa, adesso però è arrivata anche l’ufficialità. Il sito della Lega Serie A ha confermato il ritorno in rossoblu del portiere classe 1992, che lascia la Juventus a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Perin dunque torna al Genoa con l’obiettivo di aiutare il Grifone ad ottenere una non facile salvezza sotto la guida del nuovo allenatore Davide Nicola, che dovrà provare a risollevare i rossoblù dall’attuale ultimo posto anche con l’aiuto proprio di Perin, che si giocherà la maglia da titolare con Ionut Radu, titolare fra i pali del Genoa nell’ultimo campionato e mezzo.

PERIN VIA DALLA JUVENTUS: UFFICIALE IL RITORNO AL GENOA

Perin via dalla Juventus dunque, finora solo fino a giugno. Una scelta dettata anche dalla necessità di ritrovare il ritmo partita dopo l’infortunio che in estate aveva fatto saltare il passaggio di Perin al Benfica. Nell’estate 2018 Mattia aveva accettato la chiamata della Juventus, pur consapevole del fatto che in bianconero avrebbe fatto da secondo a Wojciech Szczesny. Il bilancio della prima stagione è stato tutto sommato positivo, con nove presenze che hanno permesso a Perin di dare un buon contributo alla conquista dello scudetto, ma poi l’infortunio ha spinto la dirigenza della Juventus a fare altre scelte. Inutile restare in bianconero per fare il quarto, dietro pure a Gigi Buffon e Carlo Pinsoglio, meglio provare a salvare a Genoa e per il resto ci si penserà a giugno…

