Perisic al Bayern Monaco/ Addio Inter: svolte visite mediche, ufficialità in arrivo

Ivan Perisic al Bayern Monaco, ormai manca solo l’ufficialità: l’esterno offensivo dà il suo addio all’Inter dopo quattro stagioni tra alti e bassi. Arrivato dal Wolfsburg su espressa richiesta di Roberto Mancini, il croato è reduce da un’annata in chiaroscuro (34 presenze ed 8 gol in Serie A) ed aveva già evidenziato la sua volontà di cambiare aria: nell’estate 2018 è stato ad un passo dal Manchester United, ora si appresta a vivere la sua terza avventura in Bundesliga dopo le esperienze con il Borussia Dortmund ed i biancoverdi. Intesa raggiunta tra i due club sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20-25 milioni: il 30enne ieri ha svolto le visite mediche, nelle prossime ore è attesa la nota ufficiale dei bavaresi. Un’operazione che avrà un impatto positivo per 9,7 milioni di euro nella prima stagione: in caso i riscatto da parte del Bayern, il Biscione registrerà una plusvalenza di 14,52 milioni di euro (in caso di riscatto fissato a 20 mln).

IVAN PERISIC-BAYERN MONACO, LE PAROLE DI KOVAC

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida contro l’Energie Cottbus in DFB Pokal, il tecnico del Bayern Niko Kovac ha commentato così l’imminente acquisto di Ivan Perisic: «Penso che le critiche sul suo conto siano fuori luogo, come se non si trattasse di un buon calciatore: Effenberg quando arrivò aveva 30 anni, ha portato la squadra ha vincere la Champions League. Dobbiamo finirla di vedere solamente l’età di un giocatore, dobbiamo osservare cosa abbiano ottenuto fino adesso e come possano aiutarci». Un’operazione vista di buon occhio da un grande doppio ex come Lothar Matthaus, intervistato da Sky Sport: «E’ un acquisto molto buono: conosce la Bundesliga, parla il tedesco ed ha un ottimo rapporto con l’allenatore: rafforzerà sicuramente il Bayern. E’ un’operazione top per il rapporto qualità-prezzo». Non ci resta che attendere l’ufficialità da parte dei due club: Perisic – che guadagnerà 4,6 milioni di euro a stagione – pronto a vivere la nuova esperienza al Bayern Monaco.

