Peritonite dei gatti, padroni disperati: “Non c’è cura”/ Medicinale anti-Covid può aiutare ma è vietato in Ue

Gatti condannati a morire perché il medicinale che potrebbe salvarli dalla peritonite, in Italia non è legale. Si tratta di un incubo che colpisce tantissimi padroni di mici in tutto il Paese: gli animaletti mostrano dolori addominali, respirano a fatica e non mangiano. La malattia, nel dettaglio, è la peritonite infettiva felina, un virus che colpisce i gattini e per la quale non esiste vaccino né una cura ufficiale. Ci sono però trattamenti sperimentali non autorizzati e un mercato “nero” al quale si rivolgono i padroni che cercano di salvare in ogni modo i loro cuccioli.

A lanciare l’allarme sono state la Federazione dei Veterinari Europei e la Federazione delle associazioni veterinarie europee per animali da compagnia. Circa 150 persone, scienziati, professionisti, politici e industrie farmaceutiche, hanno fatto il punto sulla malattia, che non è trasmissibile a persone o altre specie di animali domestici. Dal convegno è emersa la richiesta di aumentare il sostegno alla ricerca per sviluppare i vaccini e i trattamenti per i gatti. “Invitiamo i politici a dare ai veterinari un’opzione legale per curare i gatti affetti da FIP, ad esempio consentendo loro di utilizzare Remdesivir o GS-441524. È fondamentale che i proprietari non si sentano più costretti a rivolgersi al mercato illegale nella disperata ricerca di trattamenti salvavita” ha spiegato il veterinario Massimiliano Scandella a La Stampa.

Peritonite dei gatti, un farmaco potrebbe salvare la vita ai mici

Per curare la peritonite infettiva felina, ci sono medicinali che sembrano funzionare, ma che non sono autorizzati in Europa. “Queste sostanze sembrano ottenere buoni risultati, però non hanno ancora avuto il via libera per essere utilizzate e in Italia non esistono” ha spiegato ancora il veterinario Scandella. La malattia “è micidiale, difficile da diagnosticare e senza un vaccino” ma il farmaco G5-441524 potrebbe aiutare i gatti malati.

Il medicinale è stato autorizzato nel Regno Unito e alcuni studi ne parlano come sicuro ed efficace. Secondo la professoressa Katrin Hartmann della Ludwig Maximilians University di Monaco, dopo 12 mesi è stato registrato un tasso di sopravvivenza del 100% e tutti i gatti erano in completa remissione. La maggior parte dei padroni, per salvare i propri gatti si rivolge al mercato nero: su internet, infatti, ci sarebbe la possibilità di acquistarlo molto facilmente ma la richiesta unanime è quella di approvare tale cura anche in Europa.

