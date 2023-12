Perla asfalta Greta al Grande Fratello: “Fa tutte cose in faccia, sembra 35enne”/ “Io sto 100 passi avanti!”

Greta Rossetti e Perla Vatiero, confronto al Grande Fratello 2023 e volano stoccate!

Greta Rossetti fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2023 e ha subito il via un confronto diretto con Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il più scosso è proprio Mirko, che non si dichiara però sorpreso del suo ingresso in Casa, pur ammettendo che ora le cose per lui si complicheranno.

Quando Perla li raggiunge in salotto, Signorini indaga sulle sue sensazioni sull’ingresso di Greta. Lei dichiara: “Non ci sono parole! Non penso che il problema sia lei, non è mai stata lei il nostro problema. Se c’è qualcosa di tanto forte tra me e Mirko va avanti, altrimenti si ferma.”

Perla Vatiero critica Greta: “Non c’è paragone tra me e lei”

Signorini ha però un altro asso nella manica da schierare in diretta per fomentare lo scontro tra Perla e Greta. Si tratta di un filmato in cui Perla, parlando con Mirko a letto, critica Greta e il suo aspetto fisico. “Lei bella? Ma se si fa tutte quelle cose in faccia… – dice Perla di Greta – Ma non mi paragono assolutamente a lei, anche perché non c’è paragone! Sto cento passi avanti. A lei dicono ‘è bona’ a me dicono ‘sei bella’, è diverso!” Greta dice di non essere particolarmente colpita dalle critiche, visto che le accade spesso di essere criticata per l’aspetto fisico. Perla invece chiarisce: “Sono cose che penso, lei a differenza mia è molto più appariscente, ma è un modo di essere, io non sono così semplicemente.”

