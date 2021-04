Perla Blu, Arisa stuzzica Zerbi sul locale citato ad Amici 2021/ Dono speciale per…

Ormai c’è un vero tormentone in questa nuova edizione del serale di Amici. Non stiamo parlando di una canzone ma di un locale la cui presenza aleggia nello studio di Canale 5: il Perla Blu. Da settimane ormai Rudy Zerbi cita questa fantomatica balera che sarebbe per lui il luogo ideale per le esibizioni di Raffaele, allievo di Arisa. La scorsa settimana ha addirittura creato degli appositi volantini per sbeffeggiare Arisa e il suo allievo e per invitare tutti alla ‘grigliata di Ferragosto fatta dalla cantante con l’accompagnamento musicale di Raffaele. Nella puntata di questa sera, 24 aprile, si tornerà nuovamente a parlare del Perla Blu anche se questa volta non sarà Zerbi a tirarlo in ballo.

Lorella Cuccarini e Arisa e il regalo fatto a Zerbi per il Perla Blu

Stando alle anticipazioni del sesto serale di Amici 2021, svelate dal Vicolodellenews, Lorella Cuccarini e Arisa hanno preparato nuovi doni per la coppia Celentano-Zerbi. Così per i due professori arrivano cocktail analcolici da sorseggiare durante le esibizioni dei loro allievi. Ma non è tutto: alla maestra di danza classica hanno poi regalato una coroncina, a Zerbi invece un kit per la grigliata proprio per il Perla blu. Da qui un nuovo e simpatico botta e risposta sull’ormai famosissimo locale.

