“Perla Blu esiste”/ Arisa sul locale: “Il proprietario ha un debole per la Celentano”

“Il Perla Blu esiste”. Ad Amici 2021 si torna a parlare del fantomatico locale/balera in cui Zerbi avrebbe trascorso il Capodanno e dove Raffaele potrebbe, secondo lui, esibirsi. Lorella Cuccarini, nel corso del quinto serale, fa dunque la rivelazione, svelando che non solo il locale esiste, ma avrebbe anche visto Zerbi e la Celentano lavorarci. Ovviamente si tratta di uno scherzo, ma la gag va avanti e coinvolge anche i tre giudici. “Abbiamo saputo da fonti attendibilissime che quel Capodanno non c’eravate tu e Rudy, – dichiara Arisa, rivolgendosi a Maria De Filippi – perché erano Zerbi e la Celentano che lavoravano presso il Perla Blu. Lui faceva il deejay e lei la ragazza immagine!” Lo scherzo va avanti e non manca la battuta di Stefano De Martino: “Mi chiedo come abbia fatto ad arrivare fino ad oggi il Perla Blu con questi dipendenti!” e diretto poi alla Celentano “Diciamo che non sei nota per le pubbliche relazioni, quindi la ragazza immagine mi viene difficile da pensare”. Arisa, però, lo contraddice: “Erano altri tempi quelli! Pensa, Stefano, che il proprietario ha ancora un debole per lei!”

