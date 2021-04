Perla Blu, esiste il locale citato da Rudy Zerbi ad Amici?/ Maria De Filippi svela…

Rudy Zerbi torna a citare il “Perla blu” ad Amici 2021. Lo ha fatto la scorsa settimana per la prima volta, parlando di un locale che sarebbe una sorta di balera in cui ci si esibisce col fine di allietare gli altri nella danza ma non per una particolare propensione al canto impegnato. Una metafora che nasce di fronte alle esibizioni di Raffaele chiaramente per sminuirlo ma che ha comunque scatenato un bel po’ di curiosità. In tanti infatti si chiedono se effettivamente il locale esista davvero. La risposta sembra arrivare da Maria De Filippi nel corso della nuova puntata. La conduttrice viene chiamata in causa da Zerbi: “Ti ricordi quando la sera di Capodanno eravamo insieme al Perla Blu e siamo rimasti fino alla fine?” ha esordito Rudy, trovando però l’immediata smentita di Maria: “Ma non esiste questo Perla Blu!” espressione poi ribadita in più occasioni nel corso della puntata. Insomma, sembra che questo fantomatico locale sempre citato da Zerbi in realtà sia soltanto un’invenzione e, dunque, non esista nella realtà.

