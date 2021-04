Perla Blu, esiste il locale citato da Rudy Zerbi?/ E spunta una strana coincidenza…

«Maria, sei mai stata al Perla Blu?». Con questa domanda Rudy Zerbi non ha solo spiazzato Maria De Filippi ad Amici 2021, ma pure i telespettatori che stavano seguendo il celebre programma su Canale 5. Era appena terminata l’esibizione di Raffaele e Rudy Zerbi se n’è uscito con questa domanda per la conduttrice. «Cos’è il Perla Blu?», ha chiesto lei. In quel momento se lo sono chiesti milioni di italiani che infatti si sono riversati sui social per commentare in diretta il siparietto. «Maria, non fare finta di non esserci mai stata perché ci vai anche tu al Perla Blu e fai come tutti noi», ha replicato lui. Ma Maria De Filippi ha continuato a negare. «Io al Perla Blu? Ma non so che cos’è». Allora Rudy Zerbi ha spiegato: «È un dancing. Dì la verità, ci sei stata benissimo sotto mentite spoglie e hai visto Raffaele che cantava lì».

Tancredi Cantu Rajnoldi/ Vince ancora contro Aka7even e Rudy Zerbi...

Tutto questo giro di parole per arrivare a dire che l’allievo di Amici 2021 aveva ricreato questa atmosfera da club dancing sul palco. Nel frattempo, però, sui social si stavano chiedendo tutti dove fosse questo Perla Blu. Ma poi esiste davvero? Subito è partita la ricerca.

PERLA BLU, SCOPPIA IL “CASO” AD AMICI

A dire il vero, Rudy Zerbi non ha fornito molte informazioni sul Perla Blu. «Io non so nemmeno dove sta questo posto», ha esclamato Lorella Cuccarini. Invece Stefano De Martino ha salutato i proprietari: «Salutiamoli». Maria De Filippi ha lanciato il sondaggio, non trovando alcun riscontro. Quando Rudy Zerbi ha detto che il Perla Blu si trova a Lamezia Terme, l’allievo ha smentito l’esistenza. Quindi, sono partite teorie diverse sui social, come quelli che hanno visto nella Perla Blu una citazione, sbagliata però, alla canzone “Amore disperato” di Nada, dove però si fa riferimento al Sassofono Blu. Forse era questo a cui si riferiva Rudy Zerbi. È solo un’ipotesi, nel frattempo la caccia al tesoro, anzi la caccia al Perla Blu continua e in molti si chiedono dove sia. Ma esiste davvero? Pare di no, ma le “indagini” sono appena partite…

RUDY ZERBI VS ARISA E ANNA PETTINELLI, AMICI 2021/ "Il buonismo non serve. Arianna.."

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni in crisi dopo la lite con Rudy Zerbi/ Maria de Filippi interviene e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA