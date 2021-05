Noi chiediamo a gran voce di vedere Arisa alla griglia. Non sappiamo bene se la cantante alla fine abbia ben capito cosa volesse dire, ma quello che è certo è che nella finale di Amici 2021 in onda tra qualche ora, vorremo gustarci lo show nello show e, in particolare, quello tipico del Perla Blu. A lanciare la moda di questo fantomatico locale ci hanno pensato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che, chiamati a rispondere ad un guanto di sfida, hanno buttato tutto sul divertimento e mentre lui si è presentato come quello pronto a vendere le migliori leccornie e affibbiare i biglietti ai giudici, la Celentano con i suoi occhiali e il suo mantello si è esibita sulle note di Renato Zero. Da quel giorno i fan e il pubblico di Amici 2021 non ha più dimenticato e ha colto frecciatine e altre prove degli insegnanti, ma cosa succederà questa sera?

Amici 2021 serale: finale/ Diretta 15 maggio e vincitore: Giulia domina la categoria ballo?

Perla Blu, show alla finale di Amici 2021? Rudy Zerbi e Alessandra Celentano pronti per lo show…

Non ci sono notizie di guanti di sfida ad Amici 2021 questa sera almeno non tra i cinque finalisti, ma siamo sicuri che non ci sia spazio per uno tra i professori? Il pubblico lo sogna ma il fatto che ci sia la diretta e che ci siano tante manches forse lascia un po’ poco spazio al resto. Mai dire mai però perché uno show nello show con i quattro professori pronti a darsi di nuovo battaglia ce lo meritiamo almeno dopo gli ascolti esorbitanti regalati a questa edizione numero 20.

LEGGI ANCHE:

Raffaele Renda e Martina Miliddi fidanzati?/ "Dopo Amici 2021 ci stiamo sentendo. Se son rose fioriranno!"Stephane Jarny, direttore artistico Amici 2021/ Al posto di Giuliano Peparini..

© RIPRODUZIONE RISERVATA