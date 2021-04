Perla Blu, Zerbi PR per il locale/ “Corrompe” i giudici, Celentano “strega cubista”

“Perla Blu esiste e Maria de Filippi c’è stata, anche più di una volta”. Con queste parole Rudy Zerbi, insieme alla Celentano, accetta la sfida lanciata lanciata da Lorella Cuccarini e Arisa nella quinta puntata di Amici 2021. Guanto di sfida tra i professori, dunque, con Raoul Bova giudice speciale per questa esibizione. Zerbi prova a corromperlo e si autoproclama PR del “famoso” locale. Maria de Filippi, tra le risate generali, continua a ribadire che non esiste. Intanto Rudy e Alessandra Celentano perdono la sfida, dopo essersi esibiti sulle note di “Mi vendo” di Renato Zero. Un guanto di sfida speciale, che in questo caso sorride al duo Arisa-Cuccarini.

Perla Blu, altra gag durante la sfida tra i professori di Amici

Ennesimo siparietto ad Amici 2021 durante la sfida tra i professori. Con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che si arrendono davanti al volere dei giurati, favorevoli a Cuccarini e Arisa. “Io voto per tutti tranne che per Zerbi”, dice De Martino. “Era palesemente in playback”, aggiunge Stash. “Dovreste considerare la completezza…”, risponde il professore. A cui evidentemente non è bastato il bizzarro omaggio al Perla Blu per fare la sua gara.

