Perla chiede aiuto a Varrese per entrare nel cast di Mare Fuori/ E il Grande Fratello 2023 la “censura”

Perla Vatiero ha un sogno, entrare nel cast di Mare Fuori: la curiosa richiesta a Massimiliano Varrese durante il Grande Fratello 2023

Chi segue il Grande Fratello 2023 sa che che i concorrenti si stanno mettendo alla prova con la recitazione in questi giorni, dovendo realizzare due corti. C’è chi, come Perla Vatiero, si diverte molto e sarebbe felice di recitare a livello professionale. Nella casa ci sono due esperti come Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, i quali ovviamente stanno guidando i due gruppi nella realizzazione del corto. Nella squadra di Varrese c’è proprio Perla Vatiero, che presa dall’entusiasmo non ci ha pensato due volte a chiedere aiuto al suo coinquilino per realizzare il suo sogno.

Massimiliano Varrese, nuova bufera: aggressivo contro Beatrice Luzzi (VIDEO)/ Scoppia la polemica

Come rilevato dal sito Dagospia, infatti, la concorrente si sarebbe avvicinato a Massimiliano per chiedergli una mano e “aiutarla” ad entrare nel cast di Mare Fuori. Perla è letteralmente innamorata della fiction e spera che un domani possano aprirsi degli spiragli per entrare nel cast ufficiale.

Il Grande Fratello 2023 censura la richiesta di Perla Vatiero a Massimiliano Varrese

Dunque l’ex concorrente di Temptation Island ha chiesto all’attore se conoscesse qualcuno che avrebbe potuto farla recitare nella nota serie TV Rai, ambientata in una prigione campana. La regia del Grande Fratello 2023 ha tolto l’audio, censurando la richiesta di Perla Vatiero, ma la notizia ha fatto comunque il giro del web.

Oriana Marzoli in lacrime: "Non vuoi stare da me, per guadagnare..."/ É di nuovo rottura con Daniele Dal Moro

Viene anche riportata una frase di Beatrice Luzzi relativa a Mare Fuori. L’attrice, difatti, chiamò Perla, Rosa Ricci, proprio come il celebre personaggio della fiction, famoso per essere una ragazza audace e piuttosto aggressiva, una che non accetta un no come risposta. Chissà se sarà così anche in questo caso…











© RIPRODUZIONE RISERVATA