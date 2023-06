PERLA E MIRKO, COPPIA TEMPTATION ISLAND 2023/ Lei si fa fare un massaggio, lui furioso: “Mi ha spento lei!”

Primi problemi per la coppia composta da Mirko e Perla a Temptation Island 2023. Lei lamenta, durante una chiacchierata con alcuni tentatori, i problemi che ha col fidanzato e l’hanno portata a partecipare al programma: “È diventato apatico, noioso. Questa cosa mi porta a spegnermi anche a livello intimo, lo stimolo iniziale, mi scoccio. Poi nell’intimità c’è anche complicità, ma è l’attimo prima, mi scoccio. Voglio un po’ di fuego!”

Perla poi si fa fare un massaggio ai piedi da un tentatore, gesto che scatena l’ira del fidanzato: “Io apatico? Mi hai spento te! Dopo un solo giorno qui ti fai fare un massaggio? Ti fai toccare da uno sconosciuto? No!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sono Perla e Mirko, coppia di Temptation Island 2023 in crisi

Temptation Island riprenderà, dopo un anno di pausa, il prossimo lunedì 26 giugno 2023, in prima serata su Canale 5. Alla guida ci sarà sempre Filippo Bisciglia. Intanto si possono scoprire le coppie che affronteranno il proprio viaggio nei sentimenti. La settima coppia del reality è quella composta da Mirko e Perla. La ragazza si è presentata affermando di avere 25 anni e di essere fidanzata con Mirko da 5 anni. A scrivere a Temptation Island è stata lei. “Per amore suo mi sono trasferita a Rieti dalla mia città che è Salerno. E nonostante i miei sacrifici: ho rinunciato alla famiglia, al lavoro e alle amiche, ad oggi Mirko non mi rende felice. Questo perché, da due anni, è diventato apatico e non dà stimoli alla relazione“.

Mirko, invece, ha affermato di stare facendo il possibile per la sua fidanzata per farla sentire a suo agio, ma si sente un fallito da questo punto di vista: “Ci provo a starle vicino e a non farle sentire la mancanza degli affetti e delle abitudini. Però vedo un muro davanti a me. Come se qualunque cosa non fosse la cosa giusta”.

Temptation Island, Mirko e Perla nel mirino delle critiche: “Ma lui legge un copione?”

Mirko e Perla sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. La ragazza ha 25 anni, nata e cresciuta a Salerno, si occupa di e-commerce. Convive a Rieti da circa tre anni con Mirko, 26 anni nato e cresciuto a Rieti, che lavora nella catena di pizza al taglio di famiglia. Sotto al video di presentazione della coppia composta da Mirko e Perla, si possono già leggere le prime reazioni del web. “Cioè due anni che non ti senti felice ed aspetti temptation per affrontare la situa poi non vi lamentate però”, ha scritto un’utente.

Alcuni utenti hanno ‘accusato’ il ragazzo di ‘leggere’: “Ma lui sta leggendo un copione?”. C’è anche chi ha commentato: “Comunque quando parlano sono proprio finti tutti, chissà che ne uscirà”. Un’utente ha poi scritto, riferendosi a Perla: “Il vero problema è come hai fatto a lasciare Salerno per Rieti?!!”. Qualcun altro ha chiosato: “La faccia schifata di lui“. Un’utente ha, invece, commentato: “ma io dico cavoloooo tutte quelle che sono entrati che iniziano il programma sono tutte coppie in crisi ….Se i problemi ci sono già pensano che là dentro avranno più chiarezza!!!Usciranno tutti lasciati e accoppiati con persone nuove“.

