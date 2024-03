Perla e Mirko, cos’è successo dopo la vittoria del Grande Fratello 2024?/ Lui esulta, lei si dichiara: “Ho…”

Mirko Brunetti al settimo cielo per la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello 2024: cos’ha detto

Cos’è successo tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo la fine del Grande Fratello 2024? Sono passate solo poche ore dalla proclamazione di Perla vincitrice del reality, e molti fan della coppia si chiedono se i due abbiano trascorso la notte insieme e quali siano ora i loro progetti per il futuro. Poco dopo i festeggiamenti, il primo a parlare è stato Mirko, rendendo palese la sua grande felicità per la vittoria di Perla.

Già prima della proclamazione, alle pagine del settimanale CHI, aveva dichiarato: “Vince Perla in ogni caso secondo me, sì, perché al di là di tutto, della vittoria, ma ha vinto per sé stessa. Io ho sempre creduto in lei anche quando lei stessa non lo faceva.” Dopo la proclamazione della vincitrice, Mirko è stato raggiunto dalle pagine social ufficiali del reality show, alle quali ha quindi ribadito di essere al settimo cielo per la sua Perlì.

Perla Vatiero dopo la vittoria del Grande Fratello 2024: le parole d’amore per Mirko

“Ragazzi in questo momento sono la persona più felice del mondo. – ha detto Mirko Brunetti – Sono troppo felice per lei, se lo merita tutto. Sono senza parole, non so che dire, veramente. So solo che se la merita tutta la vittoria e sono felicissimo.” ha aggiunto. Pochi istanti dopo, Mirko è stato raggiunto proprio da Perla Vatiero, che ha espresso la sua incredulità per la vittoria, dicendosi però felice di aver ritrovato l’amore di Mirko: “Vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato in questi mesi, senza di voi non ero qui. – ha esordito Perla, aggiungendo – Non mi aspettavo di vincere, sono sincera. Quindi per me è davvero tanto emozionante, grazie. E soprattutto ho ritrovato lui, Mirko, l’amore.” Tutto, insomma, ci lascia intendere che i due siano stati insieme e che questa notte sia soltanto l’inizio di una nuova fase del loro grande amore.











