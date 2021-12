Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsè/ La madre: “Vorrei diventasse medico”

Perla Maria Paravia è la figlia di Maria Monsè, concorrente del Grande Fratello Vip 2021 che ha guadagnato l’accesso dalla porta rossa in occasione della tornata di nuovi ingressi autunnale decretata dagli autori del reality di successo di Canale 5. La giovane, 15 anni, è frutto dell’amore tra l’ex volto di “Non è la Rai” e il “re degli ascensori” Salvatore Paravia e la sua popolarità è legata non soltanto a quella della madre, ma anche e soprattutto alle sue incursioni social sugli account di quest’ultima, con la quale spesso si diletta in coreografie e balletti che conquistano l’apprezzamento dei follower.

Non solo: Perla Maria Paravia, malgrado la giovane età, ha già fatto ricorso al chirurgo estetico, naturalmente con il consenso dei suoi genitori, e la notizia ha suscitato non poche polemiche, che la stessa Monsè ha inteso arginare mediante un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, sulle cui colonne ha spiegato che Perla Maria “voleva correggere un piccolo difetto al naso e io le ho detto di sì. Perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua bambina?”. Una tesi rafforzata anche in occasione di un’ospitata da Barbara D’Urso: “Siccome lei sta spesso sui social e ha visto che molte sue coetanee vanno e si fanno l’intervento vero e proprio, lei ha deciso che invece di farsi un vero intervento farà delle punturine”.

PERLA MARIA PARAVIA, MARIA MONSÈ: “SPERO DIVENTI UN MEDICO COME MIO PAPÀ”

Addirittura, sull’argomento in questione, Maria Monsè in tempi non sospetti ha confessato a “La Vita in Diretta” di pensare di meritare un premio per avere reso felice sua figlia e per averla in qualche modo responsabilizzata attraverso questa decisione. Ciò che è fuori discussione, tuttavia, è lo straordinario legame esistente tra la showgirl e Perla Maria Paravia, che spesso aiuta la mamma dietro le telecamere in occasione dei suoi collegamenti con le trasmissioni televisive e radiofoniche o con le sue dirette social.

In merito all’avvenire della figlia, Maria Monsè ha confessato che la vorrebbe vedere diventare un bravo medico “come mio papà e tanti nella mia famiglia. Se poi vorrà fare il mio stesso lavoro, mi auguro che lo farà come hobby”.



