Perla Maria, la figlia di Maria Monsè, si è fidanzata e ad annunciarlo sui social è la madre con una foto.

Maria Monsè, con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, ha annunciato che la figlia Perla Maria si è fidanzata. Lo scorso dicembre, Perla Maria ha realizzato il sogno di partecipare al Grande Fratello e, varcando la porta rossa, confidandosi con gli altri inquilini, aveva raccontato di essere single e aperta all’amore. Perla Maria, tuttavia, durante il percorso nella casa è stata spessa criticata per il legame che ha con mamma Maria Monsè con cui si diverte non solo a realizzare i vari video social, ma anche a partecipare ai vari eventi.

Perla Maria, inoltre, ama trascorrere le vacanze con i genitori ma anche con gli amici e il fidanzato. A svelare, infatti, la presenza di un amore nella vita di Perla è stata mamma Maria Monsè che ha deciso di scriverle anche una lettera.

Le parole di Maria Monsè alla figlia Perla Maria dopo il suo fidanzamento

Maria Monsè ha, infatti, scritto una lettera pubblicata su Di Più in cui ha svelato l’identità del fidanzato di sua figlia. Lui si chiama Panayotis Romagnoli ha 19 anni, studia giurisprudenza e fa anche il calciatore. La mamma è greca e il papà italiano e conosce la famiglia Monsè sin da quando era piccolo perché abitava vicino. Successivamente, il giovane si è trasferito in Grecia con la famiglia perdendo i contatti. Ora, il giovane è tornato a Roma e, durante una festa, ha incontrato nuovamente Perla Maria con cui è scattata la scintilla.

“Bambina mia, come prima cosa voglio dirti che sono orgogliosa di te, perché hai mantenuto la promessa: ti sei iscritta alla facoltà di Medicina. Fino all’ultimo, ti confesso, non ci credevo del tutto. Pensavo che il mondo dello spettacolo, che io stessa ti ho fatto conoscere, potesse distrarti. E invece sei stata bravissima. Eppure, assieme all’orgoglio, sento anche una preoccupazione. Perché tu, la mia piccola, ti sei fidanzata. Da sei mesi hai un ragazzo… E da sei mesi, io sono diventata ancora più ansiosa del solito. Da una parte sono contenta, ma non posso fare a meno di notare che da quando vi frequentate quasi non ti riconosco più. Sei spesso distratta, con la testa tra le nuvole. Invece di stare con me, come facevi un tempo, esci con lui, e quando sei a casa ti chiudi in camera per sentirlo al telefono, parli sotto voce, in segreto… mentre prima condividevi tutto con me. La mia non è solo gelosia: è preoccupazione“, sono le parole di mamma Maria nella lettera.

