Perla Paravia, chi è la figlia di Maria Monsè? Scopriamo tutto sulla sua vita e sulla sua carriera: davvero si è rifatta il naso?

Perla Paravia è la figlia di Maria Monsè. L’abbiamo vista tutti al Grande Fratello insieme alla mamma, con la quale è entrata più volte per redarguire gli inquilini e accendere dibattiti di ogni tipo. Andiamo subito a scoprire tutto su di lei, età, che lavoro fa e altri curiosi dettagli sulla sua vita privata. Nata nel 2006, Perla Paravia ha compiuto diciotto anni solo pochi mesi fa. La sua passione più grande è la moda, anche se tempo fa si vociferava come riporta Fanpage che volesse fare il medico.

Non è la Rai, amicizia finita dopo Grande Fratello: stoccata di Eleonora Cecere/ Ilaria Galassi reagisce male

La figlia di Maria Monsè è anche una grande appassionata di musica e da diverso prende lezioni private. Per tutta l’adolescenza, però, ha ‘giocato’ a fare la stilista disegnando abiti e facendo esperimenti con gli accessori. Poco si sa del marito di Maria Monsè, nonchè il padre di Perla. Si chiama Salvatore Paravia ed è un imprenditore che ha sempre preferito rimanere lontano dalle telecamere. Lei come il papà è estremamente attenta alla sua privacy anche se non ha mai perso occasione di entrare con la mamma nel Grande Fratello.

Grande Fratello, Maria Monsè: "Helena? Mi disse di vedere in Javier il padre dei suoi figli"/ E su Shaila...

Perla Paravia, il tentativo fallito al Collegio e il naso rifatto a 14 anni

Una delle bufere più grandi che ha coinvolto Perla Paravia, è quella dell’operazione chirurgica al naso. Si vociferava che quando la ragazza aveva solo 14 anni, sua madre Maria Monsè aveva tutte le intenzioni di farle fare un ritocchino, ma nel corso del tempo la donna ha smentito categoricamente la notizia dicendo che si trattava solo di una bufala. Per quanto riguarda la sua carriera, sappiamo che spesso è stata presente insieme alla mamma nel salotto di Pomeriggio 5, e che aveva tentato di fare Il Collegio ma purtroppo non ha superato il casting ed è stata scartata.