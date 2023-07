Perla si fidanza con il tentatore Igor, choc a Temptation Island 2023/ Spunta la paparazzata e Mirko…

Temptation Island 2023, Perla e Mirko non si ricongiungono: esplode il triangolo con Igor, il gossip bomba

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono una coppia ufficialmente scoppiata a Temptation Island 2023, complice il terzo incomodo tra i fidanzati, Igor. É quanto si apprende dal curioso gossip lanciato da Alessandro Rosica via Instagram, con uno scatto che a primo acchito farebbe pensare ad un ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. E, invece, l’immagine ritrarrebbe la giovane con il tentatore conosciuto nel corso del docu reality sui tradimenti.

L’ultima edizione di Temptation Island, in occasione della quinta e penultima puntata in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 24 luglio 2023, registra l’uscita di scena di Perla e Mirko. Al falò di confronto immediato, richiesto alla fidanzata da Mirko, il fidanzato lamenta di essere troppo spesso screditato dalla fidanzata, rea nel programma di averlo tacciato di mancanza di passionalità in amore, soprattutto nella sfera intima. D’altra parte Perla si dichiara in crisi per le immagini della vicinanza del fidanzato alla tentatrice che lui ha conosciuto a Temptation Island 2023, Greta, a cui lui riserva attenzioni intime tra sguardi languidi e abbracci romantici, anche nel cuore della notte, nel villaggio che accoglie i fidanzati. Il falò di confronto é il momento della scelta.

Insieme ai fidanzati Francesca e Manuel, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono la seconda coppia che giunge alla rottura a Temptation Island 2023. E, intanto, nelle prime ore che seguono la penultima puntata del format Mediaset, é virale nel web quella che potrebbe rivelarsi la testimonianza del fidanzamento di Perla e il tentatore che lei ha conosciuto a Temptation Island 2023, Igor.

Alessandro Rosica lancia l’indiscrezione, via Instagram

“Svelato il mistero della foto in hotel di circa tre settimane fa -rilascia tra le righe della perla di gossip, l’esperto-, non era Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ma il tentatore Igor e Perla. Ad oggi sono fidanzati e felici. Cosa ne pensate?”. Insomma, la curiosa immagine che fa ora il giro nel web, immortalerebbe la neo coppia nata per effetto delle vicende di Temptation Island, Perla e Igor: “Vi ho promesso che vi

avrei portato la verità. È stata dura, siccome degli incompetenti che lavorano in quell’hotel mi avevano detto fosse Mirko, invece era Igor”, rimarca Alessandro Rosica, a corredo della foto postata via Instagram.

