Perla Vatiero ‘accusa’ Letizia Petris al Grande Fratello 2023/ “Hai parlato con Beatrice…”

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero ‘infastidita’ da Letizia Petris

La situazione al Grande Fratello 2023 inizia davvero a farsi piuttosto tesa; all’orizzonte la Casa più spiata d’Italia sembra destinata a dividersi in due fazioni ‘capitanate’ da Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Le due ‘queen’ del reality hanno avuto modo di confrontarsi proprio nel corso della 32a puntata, incalzate da Alfonso Signorini proprio sul recente dualismo dal punto di vista dell’influenza sugli altri coinquilini.

A prescindere da quello che sarà l’esito della faida tra le due ‘regnanti’, dopo la 32a puntata del Grande Fratello 2023 Perla Vatiero sembra non aver gradito il comportamento di una delle concorrenti che dovrebbe appartenere alla sua schiera: Letizia Petris. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti si è lamentata con la fotografa, ‘rea’ di essersi seduta a chiacchierare proprio con Beatrice Luzzi.

Letizia Petris insofferente per le ‘accuse’ di Perla Vatiero: “Non ho parlato con Beatrice, però…”

Come riporta Coming Soon, Letizia Petris ha subito tentato di giustificare il suo comportamento mettendo però in evidenza una sorta di insofferenza rispetto alle ‘paranoie’ di Perla Vatiero. “Amore, io non mi metto a parlare con lei; ero seduta per i ca**i miei a fumare una sigaretta e si sono seduti. Cosa faccio, mi alzo e vado via? Scusate, abitiamo tutti qua, anche io quando ho litigato con Stefano tu ci parlavi senza problemi per esempio…”.

Dunque – stando a quanto riporta il portale – se Perla Vatiero aspira davvero a ‘regnare’ al Grande Fratello 2023, deve comunque fare attenzione all’umore dei suoi discepoli. Le argomentazioni di Letizia Petris, più che giustificazioni, sono sembrate quasi uno sfogo contro le pretese della coinquilina. “Se io sono sdraiata a fumare e lei si alza per sedersi accanto a me, non posso andarmene: è da maleducati”.

