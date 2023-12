Perla Vatiero, aereo speciale al Grande Fratello 2023/ Il gesto della sorella Loana per il suo compleanno

Perla Vatiero, compleanno speciale al Grande Fratello 2023: arriva un aereo dai fan

Perla Vatiero ha festeggiato nel migliore dei modi i suoi 28 anni all’interno della Casa del Grande Fratello 2023. Ha ricevuto un bellissimo gesto da parte della sorella Loana, lo ha trascorso insieme ai suoi compagni di avventura e soprattutto ha ricevuto un aereo da parte dei tanti fan della coppia Perletti, anche se in realtà la storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è ormai finita da un bel pò ed entrambi hanno voltato pagina.

Oggi, giovedì 28 dicembre, Perla Vatiero ha compiuto 28 anni e stamattina ha ricevuto una sorpresa da parte dei suoi tanti fan e sostenitori, un aereo con su scritto: “Happy birthday Perla, vola. We love you. Perletti” La giovane concorrente del Grande Fratello 2023 è corsa immediatamente in giardino per ringraziare i suoi sostenitori colma di gioia ed entusiasmo raggiunta anche dagli altri inquilini.

Grande Fratello 2023: Perla Vatiero riceve la sorpresa della sorella Loana

L’aereo con gli auguri di buon compleanno da parte dei Perletti, i fan dell’ex coppia formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti non è stata l’unica sorpresa ricevuta dalla giovane. Infatti ha ricevuto la sorpresa da parte della sorella Loana che insieme ad altri amici si è ritrovata fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia, a Cinecittà con megafono e fuochi d’artificio. Sentendo le voci della sorella e dei suoi amici Perla è scoppiata in lacrime ed ha urlato: “Loana ti amo, mi manchi. Mamma e papà mi mancate tantissimo.” A Natale, infatti, la giovane aveva confidato agli altri ragazzi di essere rimasta delusa dalla sua famiglia e dalle sua amiche per i regali ricevuti ed aveva avuto un momento di sconforto

Insomma, Perla Vatiero al Grande Fratello 2023 ha festeggiato per bene il suo compleanno tra canti e balli circondata dall’affetto degli altri concorrenti che ha voluto ringraziare: “Sono contenta di condividere questo momento con voi, mi sono sentita subito a mio agio qui. In ognuno di voi in questo percorso prendo qualcosa di positivo, siete la mia seconda famiglia e sono contenta, nonostante la nostalgia di casa, di festeggiare il compleanno con voi.”











