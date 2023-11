Perla Vatiero al Grande Fratello 2023?/ Lei smentisce: “Sono a Firenze”, ma il gesto non sfugge ai fan

Perla Vatiero dopo la lettera a Mirko: “Ora mi sento meglio con me stessa”

Perla Vatiero aveva inviato una lettera per l’ex Mirko Brunetti, in diretta al Grande Fratello svelando i suoi sentimenti. Sui social, il volto di Temptation Island ha rotto il silenzio in merito al suo gesto spiegando ai fan come si sente dopo aver consegnato quelle dichiarazioni.

“Ora mi sento meglio con me stessa. Perché io sentivo il bisogno di trasmettere e dire a Mirko ciò che io provo anche se delle cose ce le siamo già dette telefonicamente. Gli volevo fare arrivare il fatto che io gli voglio bene e gliene vorrò sempre. Ma soprattutto ci tenevo a fargli capire che in quest’esperienza lui dovrebbe aprirsi un po’ di più, cosa che ultimamente non stava facendo. Lui ha tanto da raccontare, sia sulla sua vita personale ma anche sulla sua persona. E devo dire che sto notando che in quest’ultima settimana lo sta facendo. Lui è una persona che si sta divertendo, è socievole, autoironico, sa stare al gioco quindi vedo che comunque un po’ di stimoli glieli ho trasmessi” ha affermato.

Perla Vatiero concorrente al Grande Fratello? Cosa è successo

Dopo diversi rumor sul suo presunto ingresso al Grande Fratello, Perla ha smentito la notizia sui social: “Ragazzi in realtà questa è una voce che sta girando da più di una settimana. Ma come potete vedere io sono a Firenze e ci rimarrò un bel po’. Quindi non so assolutamente nulla.”

Poi ha aggiunto: “Mi scrivete in tantissimi che mi volevate come concorrente al GF e mi fa davvero onore… chissà!”. Nelle ultime ore, però, Vatiero ha pubblicato una foto che lascerebbe pensare a un ingresso imminente nella casa più spiata d’Italia. Il volto di Temptation scrive sui social: “Imprevisti dell’ultimo minuto” mostrandosi sul treno. Questo lascerebbe pensare a un ritorno a casa, con conseguente ingresso negli studi di Cinecittà…

