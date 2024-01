Perla Vatiero ancora innamorata di Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023?/ “Non potrei amare un altro…”

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero esce allo scoperto sui sentimenti per Mirko Brunetti

I romanzi d’amore hanno sempre un lieto fine, così come le pellicole cinematografiche che prima dei titoli di coda regalano sempre quell’ultimo impatto emozionale. Una trama dominante del Grande Fratello 2023 sembra invece lontana dalla sua conclusione, lieta o triste che sia. Stiamo ovviamente parlando del famoso ‘triangolo dei Bermuda’ – per dirla alla Alfonso Signorini – che di recente sembra però essersi ridotto a soli due protagonisti: Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Mirko Brunetti, in particolare dopo la sua uscita dal Grande Fratello 2023, non ha mai nascosto lo stato confusionale dei suoi pensieri e sentimenti. Altrettanto ha fatto Perla Vatiero, seppur lasciando spesso intravedere un leggero spiraglio. Di recente l’ex inquilino ha scritto una lettera in occasione del compleanno della sua ex fidanzata, suscitando ulteriore curiosità negli appassionati che sperano in un ritorno di fiamma.

Perla Vatiero e la rivelazione su Mirko Brunetti: “Ci saremmo dovuti sposare…”

Perla Vatiero ha inizialmente commentato con fare distaccato le parole di Mirko Brunetti, ponendo l’accento principalmente sul profumo del giovane lasciato sulla lettera. Nelle ultime ore però – come riporta Biccy – la concorrente del Grande Fratello 2023 si è lasciata andare a delle evidenti confessioni che mettono in evidenza la realtà dei suoi sentimenti ancora vigenti per Mirko Brunetti. “Tra due anni ci saremmo voluti sposare; lui mi voleva fare la proposta di matrimonio entro dicembre. Se non fossimo andati a Temptation Island l’avrebbe fatto, stavamo andando anche in casa nuova…”.

Perla Vatiero ha dunque raccontato come sia stata ad un passo dallo sposare Mirko Brunetti, scenario ‘dissolto’ dall’esperienza a Temptation Island che ha invece sancito la rottura. “Sarò onesta; se tu anche adesso mi chiedi: ‘Pensi che Mirko potrebbe essere il padre dei tuoi figli?’, io ti dico subito sì…”. Queste le parole della giovane concorrente del Grande Fratello 2023 – riportate da Biccy – che ha poi aggiunto: “Ho amato sempre e solo lui quindi sì, dico lui. Non potrei mai pensare di amare un altro ragazzo”.











