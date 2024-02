Perla Vatiero ancora interessata ad Igor Zeetti?/ Al Grande Fratello 2023 rivela: “Mi piaceva molto…”

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero e le lodi per Igor Zeetti

Le ultime settimane al Grande Fratello 2023 hanno messo in evidenza la crescita di alcuni concorrenti, in particolare Perla Vatiero. Per lungo tempo si è parlato della ‘reggenza’ di Beatrice Luzzi, ad oggi osteggiata dall’ex volto di Temptation Island che con il suo carattere esplosivo e schietto sta provando a trasformare il suo ruolo da contraltare in una carta vincente in vista delle battute finali del reality.

L’influenza di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023 è cresciuta a partire dalle dinamiche sentimentali in riferimento a Mirko Brunetti. Prima il ‘triangolo’, poi il ritorno di fiamma; circostanze che hanno permesso alla concorrente di emergere con la sua verve e carattere sfuggendo al rischio di essere etichettata unicamente per le vicissitudini sentimentali. Eppure, nelle ultime ore tale ambito è tornato in auge per alcune rivelazioni che però riguardano il passato, seppur recente; ovvero la breve liaison con Igor Zeetti, conosciuto proprio a Temptation Island.

Perla Vatiero ammette: “Igor Zeetti? Si faceva notare, mi piaceva tanto…”

La breve storia tra Perla Vatiero e Igor Zeetti, come anticipato, è nata a Temptation Island dopo che il suo ex fidanzato – Mirko Brunetti – scelse di prendere una strada opposta corrispondente al nome di Greta Rossetti, anche lei attualmente al Grande Fratello 2023. A dispetto di quanto auspicato da una parte dei sostenitori, la liaison tra i due è terminata dopo poche settimane per incongruenze caratteriali e nulla di particolarmente grave. La giovane – come riporta 361Magazine – nelle ultime ore è però tornata a parlare del ragazzo lasciandosi andare ad una curiosa confessione.

“A me lui piaceva tanto, sicuramente eravamo compatibili. Lui è molto esuberante, tiene banco, sa ballare, sa cantare, lo noti non è che non lo noti”. Inizia così il discorso di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023 sul rapporto con Igor Zeetti dopo Temptation Island. “Ci siamo frequentati per tre mesi…”, come riporta il portale Beatrice Luzzi è intervenuta a gamba tesa: “Ti piace o non ti piace?”. La risposta della giovane ha dunque confermato le impressioni: “Si, mi piaceva molto”. Dopo lei e Greta Rossetti, attenzione perchè gli autori del reality potrebbero cogliere la palla al balzo e lanciare nella mischia anche l’ex tentatore, chissà…











