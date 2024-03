Perla Vatiero asfalta Shaila Gatta: “Ecco perché sono gelosa di Mirko Brunetti”/ Poi l’incontro…

Perla Vatiero e la gelosia per Mirko Brunetti e Shaila Gatta

La semifinale del Grande Fratello 2024 ha regalato a Perla Vatiero non solo la finalissima, ma anche un nuovo confronto con Mirko Brunetti dopo che, negli scorsi giorni, aveva manifestato gelosia di fronte ad alcune foto in cui Mirko era in compagnia dell’ex velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta. Di fronte ai dubbi e alla gelosia di Perla, Shaila Gatta, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha chiarito subito la natura del suo rapporto con Mirko.

“Eravamo ad una festa, ho parlato con Mirko Brunetti per 3 minuti. Già avevo espresso il mio pensiero su di lui, non è proprio il mio tipo. Avevano bisogno di creare qualche dinamica e mi hanno messa in mezzo. Ho parlato con tante persone quella sera”, queste le parole di Shaila che Alfonso Signorini ha comunicato a Perla la cui reazione è arrivata subito.

La reazione di Perla di fronte alle parole di Shaila Gatta

Dopo aver ascoltato la versione di Shaila Gatta, durante la semifinale del Grande Fratello 2024, Perla Vatiero ha commentato così: “Io non è che devo stare tranquilla perché a lei non interessa Mirko. Non è questo. È normale che io sia gelosa perché non sono fuori. Ci tenevo a rispondere”. Successivamente, Perla ha avuto la possibilità di rivedere nuovamente Mirko Brunetti che l’ha rassicurata nuovamente.

“Sono qui perché avevo voglia di vederti, l’attesa aumenta il desiderio. È stato un percorso difficile il tuo, il nostro. Rimani lucida. Non ti fare influenzare da quello che dicono. Stai tranquilla. Io sto aspettando te, lo sai. Poi per tutto il resto, per quello che verrà, abbiamo noi le sorti del nostro destino in mano. Rimani lucida, non farti prendere da pensieri inutili, strani. Lo so che non è facile, mi hai fatto arrabbiare. Io sto aspettando te e non so più come fartelo capire. Dai, manca pochissimo“, le parole di Brunetti.

