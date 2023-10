Perla Vatiero, chi è l’ex fidanzata di Mirko Brunetti del Grande Fratello/ Flirt in corso con Luca Vetrone?

Chi è Perla Vatiero, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti, nuovo concorrente del Grande Fratello 2023, ha avuto una relazione durata più di quattro anni con Perla Vatiero. Una storia importante, la loro, che ha portato Perla a lasciare la propria città per iniziare una convivenza con Mirko. Il rapporto, però, anno dopo anno, ha cominciato a scricchiolare al punto che i due hanno provato a salvare il rapporto partecipando a Temptation island 2023 dove, però, la storia è finita definitivamente. Mirko, infatti, ha lasciato il villaccio con la tentatrice Greta Rossetti con cui la storia, attualmente, sembrerebbe ufficialmente in crisi.

Perla, dopo l’addio a Mirko, ha cominciato, a sua volta, una frequentazione con Igor, conosciuto proprio a Temptation Island. Quella con il tentatore, però, è una relazione durata qualche mese. Poche settimane fa, infatti, i due hanno annunciato la fine del rapporto. Oggi, tuttavia, Perla è nuovamente al centro del gossip.

Perla Vatiero e il gossip su Luca Vetrone

Nonostante la voglia di ricominciare dopo la fine della storia con Mirko Brunetti, Perla Vatiero, insieme a Igor, ha annunciato la fine della relazione. Tornata ufficialmente single, il nome di Perla è stato accostato a quello di Luca Vetrone, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2023. Ad annunciare l’indiscrezione sui social è stata Deianira Marzano.

Per il momento, tuttavia, non ci sono notizie certe sulla presunta frequentazione tra Luca Vetrone e Perla che, recentemente, in seguito ai vari gossip circolati sulla sua vita privata, ha detto: “Mi sembra assurdo dover comunicare o giustificare al mondo anche se faccio nuove conoscenze o amicizia”.

