Perla Vatiero choc al Grande Fratello/ “Mirko ha spruzzato il suo profumo sulla lettera” ecco cosa è successo

Perla Vatiero commenta la lettera di Mirko: le sue considerazioni

Perla Vatiero ha ricevuto una lettera da Mirko Brunetti durante le scorse settimane al Grande Fratello. Le parole dell’ex hanno scosso molto Perla che ha cercato di analizzare in modo approfondito il suo messaggio, rileggendolo e commentandolo insieme a Letizia Petris.

Vatiero ha notato un dettaglio molto particolare, sulla lettera Mirko ha spruzzato il suo profumo per far sentire ancora di più la sua presenza: “L’ultima frase sta scritto, però “tantissimi auguri per questo strano compleanno. E’ una lettera generale, è tipo il messaggio che ho mandato io. Sono cose che so, ovviamente mi fa piacere. L’unica cosa è il profumo sopra che mi fa pensare a quando mi dice “sentimi vicino”. Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due?

Giuseppe Garibaldi triste dopo le parole di Mirko: Perla Vatiero lo consola!

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, si è consumato uno scontro a distanza tra Giuseppe Garibaldi e Mirko Brunetti. Quest’ultimo, infatti, ha accusato il bidello di essersi avvicinato a Perla e Greta con malizia per ottenere il favore del pubblico.

Nelle ultime ore, sembra che Giuseppe abbia risentito molto delle parole pronunciate da Brunetti isolandosi con fare pensieroso e triste. A cercare di consolarlo ci ha pensato la stessa Perla: “Poi per le cose esterne, perchè Mirko ti ha detto che sei un giocatore… fa parte di un gioco, sei entrato nella casa del Grande Fratello, stai in un gioco. Poi le cose peggio sono altre, se Mirko ti avesse detto che sei un finto, un falso, un vigliacco… cose pesanti allora ok” ha affermato per poi concludere: “Ho capito che ti preoccupa un po’ il tutto, però pensa che sei ancora qui un motivo c’è la gente non pensa questo di te.” Il bidello si è sentito rincuorato dalle parole dell’amica e si è subito lasciato andare a un abbraccio.

