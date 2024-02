Perla Vatiero choc contro Beatrice Luzzi: “Hai gli occhi cattivi, sei aggressiva!”/ Lei furiosa: “Vi vieto…”

Beatrice Luzzi sotto accusa per l’eliminazione di Vittorio Menozzi: scoppia la lite al Grande Fratello 2023

La rottura tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, secondo alcuni gieffini, ha inciso non poco nell’eliminazione del modello dal Grande Fratello 2023. È per questo che qualcuno, dopo l’uscita di Vittorio dalla Casa, arriva a dire di Beatrice che “ce l’ha fatta”. Il riferimento è ovviamente al fatto che sarebbe stata proprio Beatrice la causa dell’eliminazione di Menozzi, visto che fino a quando è stato amico e alleato dell’attrice non ha mai rischiato al televoto questo esito.

Beatrice Luzzi però non ci sta e perde le staffe di fronte a questa accusa. “Vieto assolutamente di dirmi ‘Ce l’hai fatta!’ – urla l’attrice durante una pausa pubblicitaria della diretta del Grande Fratello 2023 – Non ve lo permetto!” Un’uscita che fa di fronte a Perla Vatiero che, a sua volta, si infuria e accusa Beatrice di avere uno “sguardo cattivo” e di essere “aggressiva”.

Perla Vatiero accusa Beatrice: “Sei aggressiva, ma ti vedi?”

Gli animi si scaldano: l’accusa di Beatrice non è nei confronti di Perla ma di Anita, che crede essere stata l’autrice dell’accusa sull’uscita di Vittorio Menozzi (accusa che poi la Olivieri nega, dicendo che è stata un’altra persona a dirlo). “L’hanno attaccato in tutti i modi per cinque mesi, io sono stata l’unica che lo ha sempre difeso, ora ce l’hai fatta? È davvero mostruosa questa accusa!” dice furiosa Beatrice prima di essere interrotta dalla pubblicità. Fatto sta che, con l’uscita di Vittorio, la Casa è ancora più spaccata e ostile a Beatrice Luzzi.











