La notizia della rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha scatenato un vero e proprio caos. Solo pochi giorni fa, la vincitrice del Grande Fratello 2023 annunciava con una serie di storie su Instagram le motivazioni di questo triste finale, parlando di una decisione presa unicamente da sola, senza l’influenza di terze persone. Parole che, tuttavia, non sono bastate a placare i sospetti di molti, che hanno iniziato a lanciare dure accuse a Perla e a chi c’è intorno a lei. Di fronte a quanto si sta scatenando contro di lei in questi giorni, Perla ha deciso di tornare a parlare, pubblicando un lungo e duro messaggio.

“Sono davvero rattristita per tutta la cattiveria che sto vedendo in giro… non pensavo si scatenasse tutto questo odio.” ha esordito Perla nel suo messaggio. “Ripeto per l’ennesima volta che questa scelta è stata presa di comune accordo. Non c’entrano TERZE PERSONE. – ha quindi ribadito, aggiungendo che – Ho sempre ragionato con la mia testa in tutto quello che ho fatto! Voi state facendo supposizioni assurde (lavorative, familiari) non conoscendo i reali problemi di coppia.”

Perla Vatiero ha poi tenuto a sottolineare che sua sorella Loana non c’entra niente nella rottura con Mirko: “La cosa che mi fa più male è che addirittura è stata accusata mia sorella, la persona che mi è stata accanto in qualsiasi momento, che non ha mai influenzato le mie scelte, anzi ha lasciato che sbagliassi e crescessi.”

L’ex gieffina è dunque tornata a chiedere rispetto ai suoi follower, soprattutto perché sta vivendo un periodo molto delicato: “Non ho bisogno di dirvi che sto male, sto andando anche in terapia da un mese e mezzo. – ha ammesso Perla, precisando che – Tutta questa situazione mi sta creando tanta ansia, vedere anche le persone che mi stanno accanto stare male per me… non c’è un colpevole stiamo entrambi male.” Così ha concluso annunciando che lascerà i social per un po’: “mi è stato consigliato di staccare un po’, andare via, anche dai social e così farò. Spero capiate che sono sempre io Perla, la persona vera e sincera che avete conosciuto. Nessuno mi ha manipolata, ho sempre i miei valori.”

