Perla Vatiero choc: “Potrei essere pronta a sposare Mirko, però…”/ “Dopo il sì, vorrei dei figli”

Grande Fratello 2023, nuovo capitolo per Mirko Brunetti e Perla Vatiero?

Un nuovo capitolo della saga amorosa con protagonisti Perla Vatiero e Mirko Brunetti è in fase di scrittura al Grande Fratello 2023. La scorsa settimana l’ex concorrente ha fatto un passo deciso nei confronti della sua vecchia fiamma, accendendo nuovamente i sogni dei fan della coppia. Nel corso della 35a puntata del reality Alfonso Signorini non poteva non indagare sulle sensazioni di Perla Vatiero dopo l’ultimo confronto.

Perla Vatiero è sembrata molto più sicura nell’esporre i propri sentimenti, come se il gesto di Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023 avesse fornito una nuova consapevolezza. “Lo penso, mi manca tantissimo; devo dire che prima che venisse qui di lui ne parlavo davvero poco, mi ero quasi distaccata. In questa settimana però ho sentito di più la sua mancanza e il bisogno di avere una risposta. La mia opinione l’ho detta, lui però non ha detto nulla di definitivo. Sicuramente ci sono tante cose da affrontare per vedere quanto il sentimento sia forte…”.

Perla Vatiero e i propositi per il futuro con Mirko Brunetti: “Ad oggi non voglio più aspettare…”

Alfonso Signorini, udite le parole di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023, ha dunque posto una domanda molto diretta alla quale la giovane non si è sottratta. “Se Mirko mi dicesse che mi vuole ancora nella sua vita come sarebbe il rapporto? Io penso che per il rapporto che abbiamo avuto sicuramente tornando insieme non riprendiamo a frequentarci, faremmo delle valutazioni per affrontare la relazione e andare oltre ciò che abbiamo vissuto fino ad ora”. La concorrente ha poi aggiunto: “Una volta metabolizzato il tutto potremmo anche fare il grande passo… A quel punto sarebbe lui l’uomo della mia vita e quindi potrei volere dei figli, sposarmi, ma questa risposta ancora non la posso dare”.

L’ultimo confronto con Mirko Brunetti pare aver sbloccato nuove sensazioni e convinzioni in Perla Vatiero; più matura nelle argomentazioni ma soprattutto nei propositi ipotetici come dimostrato dalla risposta ad una domanda di Cesara Buonamici. “Quanto sono disposta ad aspettarlo? Bella domanda, oggi mi sento una ragazza abbastanza completa e so bene ciò che voglio o non voglio nella mia vita. Ad oggi vivrei una relazione totalmente diversa, quindi aspettare e far passare chissà quanto tempo non lo so; sicuramente ora sono qui, quindi non posso darmi risposte concrete”. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha poi concluso: “Vorrei ripartire dal primo anno che abbiamo vissuto insieme con due teste più mature, con una relazione che comunque ha già delle basi. Vorrei partire dunque da quella spensieratezza, perchè poi è mancata negli ultimi anni…”.











