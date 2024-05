Perla Vatiero: come spenderà i soldi del Grande Fratello/ Un sogno da realizzare con Mirko Brunetti

Perla Vatiero: ecco come spenderà i soldi del Grande Fratello

Perla Vatiero, vincendo il Grande Fratello, ha portato a casa non solo il cachet riconosciuto a ciascun concorrente ma anche il montepremi che la salernitana ha intenzione di spendere per realizzare un sogno insieme al fidanzato Mirko Brunetti. Il Grande Fratello ha permesso a Perla di ritrovare il rapporto con Mirko dopo la rottura arrivata in seguito alla partecipazione a Temptation Island 2023. Grata per quello che le ha dato il Grande Fratello, Perla Vatiero vuole utilizzare i soldi vinti con il Montepremi per staccare la spina dai vari impegni e concedersi una vacanza con Mirko Brunetti.

Josh Rossetti e Monia La Ferrera, crisi superata dopo il Grande Fratello/ Lui si dichiara: "Ti amo fino…"

“Con una parte del montepremi vinto faremo una vacanza ai Caraibi. Ne abbiamo proprio bisogno”, ha raccontato Perla in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv svelando anche di vivere un momento sereno insieme a Mirko.

Perla Vatiero: i dettagli del fidanzamento con Mirko Brunetti

Nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Perla Vatiero ha parlato anche del ritorno di fiamma con Mirko Brunetti con cui il sentimento, nonostante la rottura e la storia di entrambi con altre persone, non era mai finito. “Ora stiamo cercando di goderci il fidanzamento in modo spensierato. Mirko è assolutamente l’uomo della mia vita e lo continuo a vedere come il padre dei miei figli”, ha detto.

Grande Fratello 2024, data d'inizio e concorrenti/ Signorini svela i primi dettagli del cast

Ripensando alla prima esperienza televisiva in coppia, Perla ha spiegato che, ad oggi, non rifarebbe mai Temptation Island perché “non penso che sia un’esperienza adatta al nostro tipo di relazione, per ciò che abbiamo passato e che ancora stiamo affrontando. Abbiamo bisogno di stare da soli, lui e io, e di mettere in ordine la nostra vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA