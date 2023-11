Perla Vatiero concorrente o ospite al Grande Fratello 2023?/ Confronto con Mirko Brunetti e non solo

Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello 2023 come ospite o concorrente?

Un nuovo capitolo del triangolo amoroso che coinvolge Mirko Brunetti, la sua ex Perla Vatiero e la sua attuale fidanzata Greta Rossetti sta per aprirsi al Grande Fratello 2023. Nelle scorse settimane il ragazzo, che è uno dei concorrenti di questa edizione del reality, ha ricevuto la visita di Greta per ben due volte, anche se solo l’ultima è stata per la coppia risolutiva. I due hanno fatto pace dopo settimane di liti e incertezza, ritrovando la gioia di riabbracciarsi. L’idillio potrebbe però durare molto poco.

Sì perché, come annunciato da Signorini nella puntata del Grande Fratello del 9 novembre e confermato da un comunicato ufficiale, Perla sta per fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Ma entrerà soltanto per un confronto o in quella Casa Perla vi resterà?

Domanda che nasce spontanea di fronte alle allusioni arrivate sia da Signorini che dallo stesso comunicato, che scrive: “[…] questa sera Mirko si ritroverà a dover affrontare un faccia a faccia con la ex Perla Vatiero: un incontro imperdibile… Ma questo è solo l’inizio! Cosa succederà tra i due?” Se l’incontro tra Mirko e Perla è solo l’inizio, cosa potrebbe accadere di più se non l’ingresso nella Casa della ragazza come concorrente? Altra possibilità è che Perla rimanga qualche giorno in Casa ma come ospite; questo creerebbe inevitabilmente nuove dinamiche al Grande Fratello, coinvolgendo anche Greta Rossetti.

