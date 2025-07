Perla Vatiero è single dopo l'addio a Mirko Brunetti e, confidandosi con i followers su Instagram, ammette: "Raramente a me piace qualcuno e..."

Perla Vatiero single dopo Mirko Brunetti: “Non mi piace mai nessuno“

Il 2024 ha sancito la definitiva rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti al termine di una lunga storia d’amore, già messa alla prova il precedente anno con la partecipazione a Temptation Island. La coppia non ha saputo reggere l’urto della crisi e la rottura si è consumata nella Casa del Grande Fratello nell’edizione dello scorso anno; entrambi hanno preso strade separate e si sono ora ricostruiti una nuova vita, aprendo un nuovo capitolo.

Se Mirko ha ritrovato il sorriso e l’amore al fianco di Sabrina Ghio, semifinalista di Miss Italia nonché sua nuova fidanzata, com’è ad oggi la situazione sentimentale di Perla? L’ex vincitrice del Grande Fratello ne ha parlato a cuore aperto le scorse ore, rispondendo ad alcune domande e curiosità dei followers sulle sue Instagram stories.

La ragazza ha ammesso di riscontrare non poche difficoltà nella ricerca dell’anima gemella e, anche nella vacanza che ha da poco fatto a Ibiza assieme ad alcune amiche, non è riuscita a trovare qualcuno a cui interessarsi. “Non ho trovato manzi, sono sincera: forse sarò io il problema perché le mie amiche mi prendono in giro, perché non mi piace mai nessuno“, ammette ironica.

Perla Vatiero e la ricerca del fidanzato: “Raramente mi piace qualcuno“

Perla Vatiero ha faticato a superare le ferite legate alla rottura con Mirko Brunetti, dopo una lunga storia d’amore e la turbolenta crisi che ha minato il loro rapporto sul finire della relazione. Se lui è ad oggi nuovamente fidanzato, lei è in difficoltà ma spera un giorno di ritrovare l’amore. Anche se, ammette, fatica a nutrire interesse verso qualcuno dicendosi piuttosto selettiva nella ricerca del ragazzo perfetto.

Sempre sulle Instagram stories, in confidenza con i suoi numerosissimi followers, ha infatti rivelato: “Ho seri problemi. Una persona mi deve prendere esteticamente, caratterialmente, il modo fa tanto, anche le movenze… Non so, ma io faccio veramente tanta fatica, raramente a me piace qualcuno e questa cosa mi spaventa. Infatti le mie amiche mi prendono in giro, perché dicono che sono troppo complicata e non so come fare“.