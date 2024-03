Perla Vatiero contro Federico Massaro al Grande Fratello: “Non l’ho mai calcolato”/ “Ha modi aggressivi”

Perla Vatiero e Federico Massaro, scontro in diretta al Grande Fratello 2024

La semifinale del Grande Fratello 2024 ha inizio con un confronto piuttosto acceso tra Perla Vatiero e Federico Massaro. Liti piuttosto accese quelle che li hanno visti protagonisti nelle ultime settimane, ma l’atmosfera si riscalda anche in diretta, quando Alfonso Signorini chiede spiegazioni a entrambi di questo astio.

“Da quando lui è entrato non l’ho mai calcolato.” esordisce Perla Vatiero. Poi però lancia l’accusa: “Non ho mai dato peso a lui. Lui nella casa non fa nulla, lo fa quando glielo si fa notare. Si avvicinano i televoti e inizia a fare qualcosa. Poi si avvicina la puntata e chiede scusa, alza i toni e ha dei modi abbastanza aggressivi.”

Anche Rosy Chin critica Federico Massaro, lui si difende

A concordare con Perla è anche Rosy Chin, che con Federico ha avuto un’accesa lite proprio negli ultimi giorni. La chef però minimizza: “Si indispettisce e tira fuori gli aculei, ma è il suo modo. Certo appena alza il tono ti incute timore.” Lui, a sua discolpa, ammette di aver potuto utilizzate dei toni meno forti e di aver potuto reagire in modo meno veemente, tuttavia chiarisce “Io sono un alano, abbaio ma poi vado via”, metafora per dire che i suoi toni solo soltanto fumo e mai qualcosa di concreto che possa incutere questo timore di cui si parla. Fatto sta che da parte di Perla continua ad esserci poca simpatia per Federico.











