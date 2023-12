Perla Vatiero contro Greta Rossetti al Grande Fratello: “Io da donna mi vergognerei”/ Web diviso

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero attacca Greta Rossetti: “Io da donna mi vergognerei”

L’ingresso nella Casa più spiata d’Italia non solo ha mandato in confusione Mirko Brunetti ma ha anche scatenato le ire di Perla Vatiero che non perde occasione per lanciare frecciate ed attacchi alla ‘rivale in amore’. La ragazza, infatti, come riporta Novella2000, parlando con Massimiliano Varrese si è lasciata andare ad un pesante attacco spendendo parole tutt’altro che lusinghiere: “Mai avuto bisogno… i fatti parlano da soli e io mi vergognerei. Io donna, per come sono… Inerente dico… e tu?” E subito ha aggiunto: “Allora quando io dico che… i valori calano parlo di questo Max. Perché… E allora io ho bisogno di un altro…”.

Grande Fratello in onda fino a marzo, niente Temptation Island/ I palinsesti inverno 2024 di Canale 5

Dopo aver ascoltato il discorso di Perla Vatiero, Massimiliano Varrese le ha consigliato di concentrarsi su stessa e sul suo percorso all’interno del Grande Fratello comportandosi nel modo che ritiene più opportuno e soprattutto che fa star bene se stessa. Certo è che effettivamente non solo per Perla ma anche Mirko Brunetti e Greta Rossetti la situazione che si è venuta a creare non è facile ed i tre componenti del ‘triangolo del Grande Fratello’ spesso e volentieri si lasciano andare a sfoghi e confessioni.

Gianmaria Antinolfi: "Se un bicchiere é rotto, é rotto..."/ Rompe il silenzio sulla ex Belen Rodriguez

Perla Vatiero attacca Greta Rossetti ed il web si divide: chi le dà ragione e chi torto

Le riflessioni di Perla Vatiero su Greta Rosetti e sul suo comportamento hanno diviso il web. Da una parte c’è chi si schiera con la ragazza napoletana. L’ex tentatrice di Temptation Island avrebbe dovuto evitare certi atteggiamenti e comportamenti. Dall’altra invece c’è chi si schiera contro Perla perché anche quest’ultima ha commesso degli errori ed anziché puntare il dito contro gli altri dovrebbe meditare sui proprio sbagli fatti.

E non è tutto perché in realtà altri utenti non hanno compreso se le parole di Perla fossero un attacco solo a Greta Rossetti o anche a Mirko Brunetti. Insomma la situazione si sta ingarbugliando. Quel che è certo è che il Grande Fratello nella puntata di sabato prossimo, 9 dicembre, farà vedere a Mirko e Greta le dichiarazioni della Vatiero e sarà interessante vedere le loro reazioni.

Pupo fuori da Mediaset dopo le dichiarazioni sul GF?/ "Pier Silvio Berlusconi chiuderà le porte", lo scoop

© RIPRODUZIONE RISERVATA