Perla Vatiero contro Mirko Brunetti: "Mi ha diffidata per il libro, ho custodito delle verità scomode"

Perla Vatiero conferma le recenti indiscrezioni, l’ex gieffina e due volte ex fidanzata di Mirko Brunetti starebbe scrivendo un libro ricco di verità sulla sua carriera e in particolare sull’ex ragazzo, con il quale ha vissuto una relazione finita ben oltre i riflettori. Si era sparsa però la voce di una presunta diffida da parte dello stesso Mirko Brunetti nei confronti di Perla, confermate dalla stessa ragazza: “Sì è tutto reale quello che avete letto in questi giorni. Sono cose distanti dal mio essere e dalla mia persona, ho la nausea e sono cose che mi fanno star male“.

Perla Vatiero ha però smontato la tesi secondo la quale il libro sarebbe totalmente incentrato sullo stesso Mirko Brunetti. Il ragazzo sarà protagonista solo in piccola parte nella fatica letteraria di Perla, che racconterà molto della sua vita e della sua carriera e di come queste sono cambiate dopo l’approdo a Temptation Island.

Perla Vatiero annuncia delle verità scomode

Dopo aver ricevuto la notizia della diffida, Perla Vatiero si è sfogata via social con i suoi follower. L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato ai fan il suo percorso, nel quale in qualche modo ha anche voluto tenere alla larga il pubblico da certe tematiche, prima di metterle nero su bianco:

“Ho custodito ricordi, emozioni, verità scomode e l’ho fatto per amore, o forse solo per dignità. E oggi quella rabbia che mi ha attraversato non mi appartiene più. L’ho lasciata andare. Il mio augurio per lui è sincero: che possa essere felice, trovare stabilità, sentirsi amato” ha detto l’ex fidanzata di Mirko Brunetti.

