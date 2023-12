Perla Vatiero delusa dai regali ricevuti: “Mi aspettavo un gesto diverso”/ Sconforto al Grande Fratello 2023

Perla Vatiero sconfortata al Grande Fratello 2023: “Mi aspettavo una parola di incoraggiamento”

È Natale anche nella Casa del Grande Fratello 2023 ed i concorrenti hanno ricevuto dei regali dalle persone care. Tuttavia, Perla Vatiero è rimasta molto delusa dai regali ricevuti ed in un momento di sconforto si è sfogata con gli altri inquilini. L’ex volto di Temptation Island si è lamentata per il fatto di non aver ricevuto nessuna lettera dalla famiglia e dagli amici ma solo biglietti di auguri: “A parte tutti i vestiti, cosa ho avuto? Non ho avuto una lettera in cui mia madre mi dice, per esempio, non sono fiero da te. Io sto da un mese e mezzo da voi e non ho ricevuto nulla.”

Perla Vatiero, dopo settimane di permanenza al Grande Fratello 2023, avrebbe preferito una lettera di conforto dai suoi familiari anche per capire cosa pensano del suo percorso nel reality di Canale 5 ed indirizzarla sul da farsi, considerando anche tutta la situazione complessa con Mirko Brunetti, suo ex fidanzato che è stato eliminato, e Greta Rossetti che ha avuto un flirt con Mirko e che è ancora all’interno della Casa. Perla, parlando con Paolo Masella e Litizia Petris ha confessato tutto il suo sconforto per il silenzio dei suoi genitori: “Non ho ricevuto nessuna lettera, non ho sentito nulla. Mi aspettavo anche un gesto dalle mie amiche.”

Perla Vatiero rincuorata da Letizia Petris al Grande Fratello 2023

Al Grande Fratello 2023, Perla Vatiero si è sfogata con Paolo Masella e Letizia Petris. La ragazza, in poche parole, è rimasta delusa dai suoi genitori, sua sorella e le sue amiche che le hanno fatto dei regali materiali ma nessuna lettera o messaggio personale. A tentare di rincuorarla ci ha pensato Letizia Petris: “Fra pochi giorni è il tuo compleanno, aspetta.” E subito dopo ha aggiunto che sicuramente hanno selezionato i suoi regali con l’intento di farla sentire amata.

Mentre Perla Vatiero si sfogava con i suoi compagni d’avventura delusa dai doni ricevuti dai suoi cari, la notte della Vigilia è scoppiato il caos con Giuseppe Garibaldi. Beatrice Luzzi, infatti, ha confidato a Fiordaliso che il giovane ha scatenato il putiferio dando pugni contro il muro e ferendosi ad una mano.

