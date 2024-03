Perla Vatiero, dettaglio accende la gelosia per Mirko Brunetti con Shaila Gatta/ “Se fa qualcosa…”

Grande Fratello 2024: esplode la gelosia di Perla Vatiero per Mirko Brunetti durante la pubblicità

È crisi tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti? Ieri sera è andata in onda la terzultima puntata del Grande Fratello 2024 e Alfonso Signorini ha stuzzicato Perla mostrando delle foto ambigue tra il fidanzato Mirko con l’ex Velina di Striscia la notizia Shaila Gatta. Il giovane è subito intervenuto per rassicurarla: “Perla aspetto solo te”. Tuttavia ad accendere la gelosia della ragazza è stato un dettaglio che ha notato durante la pubblicità, o meglio che gli ha fatto notare Sergio D’Ottavi.

Alessio Falsone abbandona il Grande Fratello 2024? Crisi e minacce in piena notte/ "Basta, voglio uscire"

Dopo il blocco dedicato alla ‘frequentazione’ di Mirko Brunetti con Shaila Gatta, il Grande Fratello 2024 è andato in pubblicità ed in quel momento, come ha notato l’attento sito Biccy, Sergio D’Ottavi ha messo una pulce nell’orecchio a Perla: “Sai cosa ho notato prima? Che nella prima foto aveva un cocktail, nella seconda un altra bevuta. Quindi la cosa tra loro è durata un po‘”. A questo punto, l’ex volto di Temptation Island furiosa ha mostrato tutta la sua gelosia: “Amore, se fa qualcosa non gli conviene tornare.”

Grande fratello 2024, trapela il cachet di Beatrice Luzzi/ Il ritorno TV dell'ex Centovetrine é stellare!

Perla Vatiero gelosa di Mirko Brunetti e Shaila Gatta: “È stata una serata di grandi conversazioni”

Alfonso Signorini ha mostrato a Perla Vatiero e tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello 2024 delle foto di Mirko Brunetti in dolce compagnia di Shaila Gatta. Il gossip ha scatenato la gelosia di Perla che furiosa ha rivelato le sue perplessità a Sergio D’Ottavi. Il fatto che Mirko avesse due drink diversi in mano nelle due foto, si fossero cambiati di posto e addirittura sembrava senza camicia sotto la giacca ha fatto infuriare Perla: “Aveva più cocktail? Ora gli dico questo ad Alfonso. No, ma l’avevo notato anche io questo dettaglio. È vero, aveva due cocktail diversi e le foto erano in posizioni diverse. Ma anche io c’avevo fatto caso, mica sono una sprovveduta. Mo gli dico tutto ad Alfonso. Quella è stata proprio una serata di grandi conversazioni. Ma è vero, ma lo so che è così.”

GRANDE FRATELLO 2024, 45A PUNTATA/ Eliminati e diretta: Federico, Alessio e Simona nominati

Nel frattempo sono saltate fuori alcune dichiarazioni di Shaila Gatta contro Mirko Brunetti risalenti ad alcuni giorni fa. L’ex Velina di Striscia la notizia aveva definito Mirko ‘il bello che non balla per nulla. Un classico pesce al brodo. A Napoli diciamo così per dire che è un ragazzo che non si muove. Lui ha due belle donne vicino con un grande carisma e io mi domando come loro possano ancora dargli spago. Mirko è un pesciolino, che sta fermo come un tipico bamboccione.’











© RIPRODUZIONE RISERVATA