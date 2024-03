Perla Vatiero e Alessio Falsone, amicizia finita al Grande Fratello 2024?/ “Anch’io ho preso delle distanze…”

Grande Fratello 2024, Perla Vatiero e l’amicizia in crisi con Alessio Falsone

Al Grande Fratello 2024 il rapporto tra Perla Vatiero e Alessio Falsone sembra aver subito una battuta d’arresto. Dopo un’iniziale reciproca complicità, il ragazzo si è avvicinato ad Anita Olivieri e questo ha comportato un distacco nel legame instaurato con Perla, la quale teme che ora la loro amicizia sia ai titoli di coda. Confidandosi con Letizia Petris, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality, la ragazza ha parlato del distacco dal coinquilino.

“Gli ho detto: ‘Ogni volta che ti voglio abbracciare, sei sfuggente. Per me il bene che ho nei confronti tuoi è un bene che rimane’“, ammette la ragazza parlando del loro rapporto, che però sembra ora decisamente in bilico.

Perla Vatiero su Alessio Falsone: “Anche io ho preso delle distanze“

Perla Vatiero, tuttavia, ammette che anche da parte sua c’è stato un distacco da Alessio Falsone, soprattutto sul fronte fisico. Niente abbracci con il coinquilino del Grande Fratello 2024, ai quali preferirebbe un dialogo: “Visto che anche io ho preso delle distanze in un abbraccio per ragioni mie personali, perché magari ho una persona fuori, perché magari delle cose possono essere fraintese, io se posso dare un abbraccio in meno, do un abbraccio in meno. Preferisco condividere un dialogo, parlare anche di Mirko, anziché dare un abbraccio in più. Perché qua stiamo coltivando anche delle amicizie, dei rapporti“.

L’ex volto di Temptation Island torna poi sulla liaison sentimentale tra Alessio e Anita, della quale si dice contenta: “Gli ho detto: ‘Per me che tu hai perso la testa per una persona è un sollievo, mi stai levando un problema‘. Perché so che domani con Alessio mi posso comportare in modo libero“. Perla vorrebbe evitare fraintendimenti con Falsone e, nonostante il loro rapporto sia in crisi, vorrebbe essergli al fianco come amica e nulla più: “Quando ho ben definito una cosa, io con lui mi comporto come amica, perché so che non c’è proprio nulla“.

