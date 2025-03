Perla Vatiero e Alessio Falsone di nuovo insieme dopo il Grande Fratello. A distanza di un anno dalla fine della loro esperienza nel reality di Canale 5, i due ex gieffini sembrano essere ancora legati da una bella amicizia. A tal proposito, ieri, sabato 1 marzo, Perla e Alessio hanno passato una serata insieme in locale di Milano, documentando l’uscita attraverso diverse storie Instagram. In particolare, la vincitrice dello scorso GF ha condiviso ben due video in cui si vede l’imprenditore ballare scatenato. Sono bastati questi contenuti social a scatenare i social e a riaccendere i rumors di un possibile flirt tra di loro.

Ricordiamo che, nel corso nella loro convivenza nella Casa più spiata d’Italia, i due avevano avuto un rapporto piuttosto ambiguo. In seguito all’eliminazione di Mirko Brunetti, Perla sembrava essersi presa una bella cotta per Alessio, il quale invece flirtava sia con lei che con Anita Olivieri. Secondo molti spettatori, l’interesse della giovane campana per il coinquilino della giovane campana per il coinquilino era piuttosto evidente. Tuttavia, a causa della sua storia ancora in sospeso con Mirko, avrebbe scelto di trattenersi e non concedersi una possibilità con lui.

Perla Vatiero e Alessio Falsone sono fidanzati? Il nuovo incontro un anno dopo il Grande Fratello

L’amicizia speciale tra Perla Vatiero e Alessio Falsone aveva conquistato i fan del Grande Fratello, tanto da dar vita ad un fandom chiamato “Falsiero“. Ad ogni modo, alla fine, Perla aveva deciso di tornare insieme a Mirko Brunetti, dopo la loro famoso rottura a Temptation Island. D’altro canto, invece, Alessio si era messo insieme ad Anita Oliveri, per poi separarsi solo poche settimane dopo la fine del reality. Anche la storia tra i “Perletti” non ha avuto lunga vita dopo il GF. I due ex, infatti, si sono lasciati definitivamente la scorsa estate. Da allora, Mirko sembra aver ritrovato già l’amore con una nuova fidanzata.

Dopo la separazione da Mirko, Perla, invece, ha incontrato più volte Alessio, alimentando le speranze dei fan. La scorsa estate, i due erano stati avvistati insieme per la prima volta ad una festa, e Alessio aveva rivelato che si scambiavano spesso messaggi sui social. Alla domanda su una possibile relazione con Perla, l’imprenditore aveva risposto con un enigmatico: “Forse in un’altra vita“. Ebbene, ieri sera, i due hanno trascorso un’altra serata insieme, mostrandosi molto complici e affiatati. Sta finalmente nascendo una nuova coppia? Chissà…