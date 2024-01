Perla Vatiero e Beatrice Luzzi, scontro tra ‘regine’ al Grande Fratello 2023/ “La ‘boss’ sei tu, non io!”

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero e Beatrice Luzzi: due ‘queen’ a confronto

Qualsiasi sia il regno o l’impero, il trono è sempre uno. Al Grande Fratello 2023 sembra dunque esserci un problema perchè le regine sono due: Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. La prima è navigata, veterana del reality; la seconda sta emergendo nelle ultime settimane con un caratterino piuttosto fumantino e schietto. Il risultato? Una faida che si appresta a regalare colpi di scena considerevoli. Nel corso della diretta della 32a puntata del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini ha rotto gli indugi e le ha chiamate in super-led per uno scontro al vetriolo.

Dopo aver osservato una clip che racchiude le ultime baruffe tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, è stata l’attrice a tuonare per prima: “Gli spettatori hanno finalmente visto chi è Perla!”. Subito l’altra contendente al trono del Grande Fratello 2023 ha però preso la parola per far valere le proprie ragioni: “Io penso tanto a me stessa? Ma gli asciugamani del bagno li hai trovati? Io faccio la lavatrice. L’altra volta hai fatto la conta di chi aveva i piatti, quando sono io che li lavo e quando chiedo di asciugarli nessuno mi da una mano… I conti li fai sempre come vuoi tu!”

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, da ‘boss’ della casa a ‘signora del resort’: fuoco e fiamme al Grande Fratello 2023

Il conflitto nasce dunque dall’impegno per le faccende domestiche; Perla Vatiero sostiene di essere sempre a disposizione per pulizie e non solo ma la posizione di Beatrice Luzzi è diametralmente opposta. “Con Perla è cominciato per gioco a parlare della ‘signora del resort’, finché non mi sono accorta che lei dà per scontato che gli altri siano al suo servizio. Lei fa veramente poco… A colazione ognuno fa il suo, lei lascia tutto sistematicamente lì; quello che fa lo fa solo per farlo vedere!”. L’attrice ha poi aggiunto: “Sei individualista, non hai alcun interesse per le cose comuni!”

Difficile decretare una vincitrice dello scontro; probabilmente il ruolo di regina dovrà ancora attendere prima di essere assegnato. Alfonso Signorini ha incalzato Beatrice Luzzi anche a proposito della definizione di ‘boss’, affibbiata proprio a Perla Vatiero per i suoi modi. L’ex di Mirko Brunetti ha dunque tuonato: “La boss sei tu, che dici agli altri: ‘Tu fai quello che faccio io, hai capito!?’, lei gestisce Alfonso!”. La partita si conclude, forse, in parità; al rientro in casa però il pubblico sembra quasi osannare Perla Vatiero.











