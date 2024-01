Perla Vatiero e Beatrice Luzzi: tensione al Grande Fratello 2024 per un motivo assurdo/ Parole al veleno

Beatrice Luzzi nel mirino di Perla Vatiero al Grande Fratello 2024: “Non mi dice di lavare i piatti”

La maggior parte degli scontri nella Casa del Grande Fratello 2024 accade per le mancate pulizie questo assurdo motivo è stato anche la causa della tensione tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero con quest’ultima che ha speso delle parole al veleno contro la coinquilina. Andando con ordine, Stefano Miele e Perla ieri hanno avuto una violenta discussione e la Luzzi si è intromessa per difendere l’amico. Non solo, ha anche osato sottolineare come l’ex fidanzata di Mirko Brunetti sia poco incline a collaborare nelle pulizie di casa, lasciano spesso i piatti sporchi. E tanto è bastato per farla andare su tutte le furie.

Perla Vatiero ha pesantemente attaccato Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024, in sua assenza: “Mi ha detto che c’erano da fare i piatti. Aspetto solo domani. Mi tremano le mani! Lei vuole dire a tutti quello che devono fare, ma con me ha sbagliato. Con me ha proprio preso un palo. Più mi dici una cosa e più non la faccio. Io le cose in casa le faccio per tutti, ma non quando le dice lei. Non le faccio perché lei lo dice a chi vuole.” E non solo con le parole ma anche un certo atteggiamento molto aggressivo.

Perla Vatiero sbotta contro Beatrice Luzzi in sua assenza: “Cerca il momento per attaccarmi”

Perla Vatiero è un fiume in piena contro Beatrice Luzzi, come riporta Biccy parlando con gli altri concorrenti del Grande Fratello 2024 le si è scagliata contro: “Ora punta me, sta trovando il momento giusto per attaccarmi e fare una questione con me. Ma io gliela do, io glielo dico, vieni… fallo. Non tengo nulla da fare. Mi fa passare il tempo. In qualche modo li devo passare questi due mesi. Senti la tensione? Sì ma lei non ha capito proprio nulla. Mi faccia passare il tempo, mi venga a stuzzicare.”

Perla Vatiero ha poi continuato il suo sfogo/attacco contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024 ammettendo che in questo periodo lei sente particolarmente l’assenza della sua famiglia dopo tutti i mesi di permanenza nella Casa e che l’attrice e regista pensa solo a creare liti e discussioni. Tutto questo però lo ha detto alle spalle della Luzzi. Sempre il sito di Biccy, infatti, riporta che quando Beatrice si è avvicinata a lei ha cambiato atteggiamento, tono e discorso chiedendosi dove fosse Giuseppe Garibaldi.











