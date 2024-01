Perla Vatiero e Federico Massaro, lite surreale Grande Fratello 2024/ Lui: “Cafona, ma potrebbe piacermi”

Grande Fratello 2024, Perla Vatiero e Federico Massaro: lite surreale nella Casa

Gli scontri, le liti e gli attacchi sono all’ordine del giorno al Grande Fratello 2024 ma la lite tra Perla Vatiero e Federico Massaro che è andata in scena oggi ha del surreale. Come riporta Gossip e Tv, infatti, i due ex gieffini si sono scontrati duramente e sono volate parole grosse per via delle pulizie. Perla ha rimproverato a Federico per non aver lasciato il bagno sporco e non averlo pulito e gli ha intimato di andarlo a pulirlo. A sua volta, Federico ha replicato seccato che non intende prendere ordini da nessuno e che l’ex volto di Tempatation Island, considerando che non lava mai i piatti, è l’ultima che può parlare di pulizia.

Greta Rossetti, confessione al Grande Fratello 2024/ "Rapporti con gli ex? Continuano anche dopo relazione"

Scontro di battute infuocato tra Perla Vatiero e Federico Massaro con il modello che si è sfogato con Vittorio Menozzi dando della ‘cafona’ a Perla. “Non è che qua siamo tutti agli ordini di Perla Vatiero… ma va via…va!” ha tuonato Massaro. La discussione tra i due concorrenti del Grande Fratello 2024 è durata diverso tempo, ad un certo punto Perla è andata a dormire ma dopo essersi risvegliata ha ripreso animatamente ad inveire contro il modello. Insomma una discussione ed un litigio infinito nato dalle mancate pulizie.

Greta, Monia e Stefano: Grande Fratello censura conversazione su Beatrice Luzzi/ Cosa stavano dicendo

Federico Massaro dopo la lite con Perla Vatiero spiazza tutti: “Potrebbe piacermi”

Oltre il surreale scontro tra Perla Vatiero e Federico Massaro al Grande Fratello 2024 a spiazzare tutti sono state alcune confidenze del modello. Stando sempre a quanto riporta GossipeTv, il modello confidandosi con Vittorio Menozzi ha ammesso che Perla potrebbe piacergli. Tale confessione è apparsa stamba e inaspettata non solo perché poco prima i due se ne sono detti di tutti i colori ma anche e soprattutto perché Federico da settimane si dichiara interessato ad un’altra concorrente del Grande Fratello: Anita Olivieri, che la sua sia solo strategia?

Monia La Ferrera: "Massimiliano mi ha detto che lo rendo una persona migliore"/ "Sono andata nel panico"

Nel frattempo liti a parte, al Grande Fratello 2024 non mancano anche confidenze e rivelazioni inaspettate come quelle di Greta Rossetti che parlando con Stefano Miele e Sergio D’Ottavi ha confessato di essere rimasta in ottimi rapporti con il suo ex fidanzato: parlava di Eugenio Colombo? Mentre poco prima la regia ha censurato alcuni gieffini, staccando l’inquadratura, mentre parlavano di Beatrice Luzzi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA