Perla Vatiero e Greta Rossetti, confronto al Grande Fratello 2023/ “Con Mirko è finita. Abbiamo corso…”

Greta Rossetti e Perla Vatiero, arriva il confronto al Grande Fratello 2023

Poche ore prima della nuova puntata del Grande Fratello 2023, arriva l’attesissimo faccia a faccia tra Greta Rossetti e Perla Vatiero. Dopo il confronto con Mirko Brunetti, Greta si confronta anche con Perla ribadendo l’intenzione di non tornare con Mirko, ma di mettere un punto definitivo alla loro storia. “Volevo fargli capire che a prescindere dal sentimento che può provare o meno per te, per me è finita. Questo volevo fargli capire”, le parole di Greta.

“Il concetto è che per lui il sentimento c’è ma sta andando a scemare e andrà sempre di più a scemare. Ma a prescindere dall’emozione che posso provare verso di lui non ci tornerei perché siamo totalmente diversi. Nessuno dei due è sbagliato, siamo solo diversi. Abbiamo corso troppo, sbagliando. Perché è stato tutto troppo uno sbaglio e volevo fargli capire di sentirsi libero”, ha aggiunto.

La reazione di Perla Vatiero

Dopo aver ascoltato le parole di Greta Rossetti, Perla Vatiero replica facendole notare la situazione che si è venuta a creare. “Venendo qui sapevi di creare disagio. Per quanto sei consapevole di essere immatura su certe cose come hai fatto a non pensarci”. Pronta la controreplica di Greta.

“Ci ho pensato, non posso dire tante cose. Mi sento libera fuori come dentro. Voglio fare il mio percorso, conoscere altre persone e sono disposta a mettermi in gioco su un fattore mio”. Cosa finirà tra le due? Sul web, il pubblico si sta dividendo e c’è anche chi sogna un’alleanza tra Perla e Greta.

