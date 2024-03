Perla Vatiero e Greta Rossetti, da nemiche ad amiche/ “Non era innamorata di Mirko Brunetti…”

Perla Vatiero e Greta Rossetti, da “nemiche” ad amiche…

Perla Vatiero ha parlato a Verissimo anche del rapporto inaspettato coltivato al Grande Fratello con Greta Rossetti, la donna che Mirko Brunetti ha conosciuto a Temptation Island e con cui ha avuto una breve relazione dopo la loro rottura. “Anche lei ha ammesso che non era innamorata di lui, era semplicemente una infatuazione e si è fatta prendere dal momento, buttandosi in maniera superficiale nella relazione”.

Non è stato facile per la vincitrice del Gf convivere nella casa con la donna che era stata per certi versi la sua ‘rivale’ in amore: “A me dispiace per tutto, per la situazione che si è creata, ma siamo state brave a gestire la cosa, magari non all’inizio, ma ritrovandoci nella casa ci siamo chiarite”, ha raccontato Perla Vatiero su Greta Rossetti. Tra l’altro, ad un certo punto Perla ha pensato di abbandonare il gioco: “Sono cresciuta, la casa mi ha aiutato ad avere maggiore autocontrollo. Ho pensato di mollare, è stata l’unica volta in cui ho pensato di andarmene, quando è entrata Greta. Non era gelosia, era dolore. Mi sono fatta forza e alla fine l’ho gestita”.

Perla Vatiero e Greta Rossetti amiche dopo il Grande Fratello…

Ora Perla Vatiero e Greta Rossetti possono definirsi amiche: “Mi ha fatto piacere conoscerla in modo più profondo a prescindere da lui. Mi è piaciuto come abbiamo interagito e sono contenta. Sono molto fiera di quello che siamo diventate nella casa, ci siamo date qualcosa. Io ho imparato qualcosina da lei, così lei da me, e sono contenta di averla aiutata”, ha raccontato la vincitrice del Grande Fratello a Verissimo.

Parole che ha confermato la stessa Greta Rossetti, che ha colto l’occasione per ringraziare la nuova amica per l’aiuto che le ha dato all’interno della casa, soprattutto nei momenti più complicati dell’esperienza del reality. Felice della ritrovata serenità anche Mirko Brunetti, consapevole che quanto accaduto sia servito come lezione a tutti e tre. “Mi imbarazza la questione triangolo, perché sento di aver portato sofferenza”, il commento di Greta Rossetti.

Greta Rossetti “Mirko Brunetti e Perla Vatiero? Non mi sono sentita usata”

Nel corso della sua intervista, Greta Rossetti è poi tornata sull’argomento: “Non mi sono sentita usata. Io ho sempre creduto nel loro amore. Quando stavamo insieme ero convinta di essere innamorata di lui, poi ho capito che c’era solo bisogno l’uno dell’altro. Non stavamo bene. Lui è stato un raggio di sole che mi dava spensieratezza e io sono stata per lui la leggerezza di cui aveva bisogno. Sicuramente ho sofferto, ma più per i sensi di colpa. Usavo modi sbagliati, anche sui social, quindi passavo sempre dalla parte del torto. Io non cercavo scuse per lasciarlo, io ho visto il loro amore e mi mangiavo dai sensi di colpa”.

L’esperienza al Grande Fratello è quindi servita a tutti e tre secondo Greta Rossetti: “Per quello ho deciso di entrare nel Gf: non volevo essere un punto di distacco, ma nel mio piccolo un qualcosa che potesse farli tornare insieme. Non sono tornati insieme grazie a me, ma quel grazie di Mirko mi riempie il cuore”. Infine, riguardo il tatuaggio fatto con Mirko Brunetti: “Non so cosa farò, in quel momento è stato la mia cura. Non è un tatuaggio d’amore, quindi potrei anche tenerlo, ma non lo so”.











